لقاء مفتوح مع الأديبة رشا زيدان بمكتبة مصر الجديدة

تستضيف مكتبة مصر الجديدة في الخامسة والنصف، مساء غد الاثنين الكاتبة رشا زيدان، في ندوة تتحدث فيها عن قصصها الثلاثة الصوفية " روح "و " لك وحدك " و " هو أنت ".

وتأتي الندوات من خلال البرنامج الشهرى للمكتبة الحافل بالانشطة الادبية والثقافية والفنية والابداعية ، والتى تخاطب كافة فئات المجتمع العمرية والاجتماعية .

من هي رشا زيدان؟

يذكر ان رشا زيدان، حاصلة على بكالوريوس إدارة الأعمال بكلية التجارة في جامعة القاهرة .. تُدير اللقاء وتحاورها الاستاذة ليال رستم.

وتدور أحداث رواية روح حول «روح» وأصدقائها: المغني الصوفي «براء»، والكاتب «نور» وزوجته المغربية «حياة»، وصديقتهم الجديدة «رشا» التي يفتحون لها طاقات الارتقاء الصوفي والسمو الروحي ، تمر «روح» بعذاب تجربة حب مستحيل مع من تهواه.

وتعيش صراعًا مزلزلًا بين ما يريده المرء وما ليس مسموحًا له به، ما بين قونيا والقاهرة ولندن والمغرب تتحرك مصائر روح التي ودَّعت حياتها ووطنها لتنفذ الرؤيا التي أمرتها بهجر حبيبها، ونور الذي يسعى إلى الارتقاء الروحي بينما يزداد شوقه إلى روح، وحياة التي تحاول مرَّة أخرى ترتيب حياتها وزواجها، وبراء الذي يقابل مَن قد تكون حب حياته. فهل سترتاح هذه النفوس؟