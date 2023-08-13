أول دواء لعلاج اكتئاب ما بعد الولادة.. تفاصيل

اكتئاب ما بعد الولادة حالة مرضية خطيرة تكون في الكثير من الأحيان مهددة للحياة حيث تعاني النساء من الحزن وعدم القيمة، ولأن هذه الحالة قد تعطل الرابطة بين الأم والرضيع، فقد يكون له أيضًا عواقب على النمو البدني والعاطفي للطفل.

وكانت إدارة الغذاء والدواء "إف دي إيه"، منحت الموافقة على عقار "زورزوفا" مؤخرًا للبالغات اللاتي يعانين من اكتئاب حاد متعلق بالولادة أو الحمل.

تفاصيل العقار الجديد

كشف الدكتور هاني شعيب، استشاري الطب النفسي في المملكة المتحدة، عن تفاصيل الموافقة علي أول دواء عن طريق الفم لعلاج اكتئاب ما بعد الولادة موضحًا، إن جرعات اكتئاب ما بعد الولادة الجديد تعطي تحت رعاية مستمرة في المستشفى.

وأشادت الدكتورة تيفاني فارتشيون، المديرة المعنية بالعقاقير النفسية في إدارة الغذاء والدواء، في بيان إن "الحصول على دواء عن طريق الفم سيكون خيارا مفيدا للعديد من هؤلاء النساء للتعامل مع المشاعر الشديدة، والتي تهدد الحياة في بعض الأحيان".

الحبة الجديدة تنتجها شركة "سيدج ثرابيوتيكس" وتحتوي على دواء مشابه يتم حقنه عن طريق الوريد على مدار ثلاثة أيام في منشأة طبية.

تحذيرات لتناول العقار

ووجهت هيئة الغذاء والدواء تحذيرًا عن طريق ملصق الدواء، الذى يطلق عليه Zuranolone وهو الاسم العلمى للعقار، منوهة إنه قد يؤثر على قدرة الشخص على القيادة وأداء الأنشطة الأخرى التي يحتمل أن تكون خطرة، قد لا يتمكن المرضى أيضًا من تقييم درجة ضعفهم، ولتقليل مخاطر الضرر، يجب على المرضى عدم القيادة أو تشغيل الآلات الثقيلة لمدة 12 ساعة على الأقل بعد تناول الدواء.

وافقت إدارة الغذاء والدواء على هذا العلاج في عام 2019، على الرغم من عدم استخدامه على نطاق واسع بسبب سعره البالغ 34 ألف دولار أميركي والخدمات اللوجستية لإدارته.

احصائيات

وبحسب الإحصائيات والتقديرات، قد تعاني النساء المصابات باكتئاب ما بعد الولادة الشديد من التفكير في الانتحار، وتمثل وفيات الأمهات بسبب الانتحار حوالي 20% من جميع الوفيات التي تحدث بعد الولادة، ففي كل عام في الولايات المتحدة، يولد أكثر من 400 ألف طفل لأمهات يعانين من الاكتئاب، بدون أي علاج، قد يستمر اكتئاب ما بعد الولادة لأشهر أو حتى سنوات، وفقًا للمعهد الوطني للصحة العقلية، ويعتبر هذا العقار هو ثاني دواء لاكتئاب ما بعد الولادة .