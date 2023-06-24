كشفت الناشطة السعودية سارة الودعاني، عن امتلاكها لبعض الحلول الجوهرية، والتي تساعد النساء على التخلص من آثار اكتئاب ما بعد الولادة.

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سارة الودعاني

وظهرت خبيرة التجميل السعودية سارة الودعاني، من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات، متأثر من البكاء قبل خروجها للايف.

سارة الودعاني تكشف كيفية تخلص النساء من اكتئاب ما بعد الولادة

وكانت الناشطة السعودية سارة الودعاني، قد طلبت منها إحدى متابعاتها عبر تطبيق سناب شات، الحصول على إجازة من أجل الراحة عقب ولادة طفلها سليمان منذ إسبوع، ومؤكدة أنها تملك طريقة للتخلص من آثار اكتئاب ما بعد الولادة.

سارة الودعاني تكشف كيفية تخلص النساء من اكتئاب ما بعد الولادة

طلب مفاجئ من متابعةللناشطة السعودية سارة الودعاني عبر سناب شات

وطلبت متابعة من الناشطة السعودية سارة الودعاني، عبر مقطع فيديو على تطبيق سناب شات، قائلة: الحين خدي إجازة فترة النفاس صعبة ورا تضغطين نفسك ارتاحي مع طفلك الجديد.

سارة

الناشطة السعودية سارة الودعاني: أنا نفسيتي تعبانة أقول لو أروح أسوى إعلان وأوسع صدري واتكلم

وردت الناشطة السعودية سارة الودعاني، على طلب المتابعة، قائلة أغلب النساء يمكن مش هقول كلهم كدا، هل أنا مجبورة أسوي الشغل، لا، هل فيه حد يضغط علي، لا، لكن بقرار كامل مني أدر أوقف الشغل يوم أو يومين أو حتى شهرين، ولا يوجد ما يضطرني له، لكن أنا أسويه لأني أحس بالمتعة، أنا نفسيتي تعبانة أقول لو أروح أسوى إعلان وأوسع صدري واتكلم.

سارة الودعاني: أنا نفسيتي تعبانة أقول لو أروح أسوى إعلان وأوسع صدري واتكلم

خبيرة التجميل السعودية سارة الودعاني تستقبل مولودها الثالث: سليمان بن عبدالوهاب

وكانت خبيرة التجميل السعودية سارة الودعاني، قد أعلنت منذ أيام عن استقبالها مولودها الثالث من زوجها رجل الأعمال عبد الوهاب الدخيل، قائلة: ما شاء الله لا قوة إلا بالله حبيب وقلب ماما، أحبك سليمان، وتابعت: "الحمد لله الذي رزقنا ثالث عطايانا سليمان بن عبدالوهاب، اللهم أنبته نباتاً حسناً واجعله من الصالحين



سارة الودعاني



