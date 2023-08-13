شروط وخطوات الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي بالقاهرة الجديدة

شقق الإسكان الاجتماعى.. أعلنت وزارة الإسكان والتعمير عن تفاصيل طرح كراسة شروط حجز شقق الطرح الجديد بمشروع نزهة الأندلس في مدينة القاهرة الجديدة، وذلك بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان، عبر حساب الإسكان الاقتصادي التابع للوزارة.

التقديم على شقق الإسكان بالقاهرة الجديدة:

بدأ التقديم على شقق الإسكان بالقاهرة الجديدة من 6 أغسطس حتى يوم 22 أغسطس؛ على أن يتم طرح 380 شقة، يحصل عليها المواطنون بأسبقية الحجز الإلكتروني «أونلاين»، ضمن مشروع نزهة الأندلس.

أسعار الوحدات السكنية الجديدة بالقاهرة الجديدة:

تختلف الأسعار وفقًا لمكان ومساحة الوحدة في العمارة؛ وفي المتوسط تتراوح أسعار شقق نزهة التجمع الثالث من مليون و500 ألف حتى مليون و800 ألف جنيه.

مساحات الشقق:

تتراوح مساحات الشقق بين 130 مترًا و150 مترًا، والمشروع مكون من 28 عمارة سكنية مكونة من بدروم وجراج ودور أرضي و5 أدوار متكررة؛ بكل دور 4 وحدات سكنية، ويصل مقدم الحجز إلى 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى 1000 جنيه مصروفات إدارية.

خطوات التقديم وحجز الوحدات شقق الإسكان بالقاهرة الجديدة

الدخول على الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com) ببنك التعمير والإسكان

استعراض كراسة الشروط، أو طباعتها لمعرفة كافة التفاصيل المساحات- الأسعار- أرقام

العمارات).

في حال عدم وجود حساب حالي للمتقدم على الموقع يقوم المتقدم بإنشاء حساب جديد، وذلك

بالضغط على (تسجيل مستخدم جديد ثم يتم تسجيل البيانات الأساسية (اسم العميل / العنوان /

الرقم القومي للعميل، الإيميل، التليفون، مع العلم أن الموقع لا يسمح بتسجيل عميل جديد برقم

موبايل تم استخدامه من قبل / اسم الزوجة ورقمها القومي، ويتم تحميل صور بطاقات الرقم

القومي الزوج والزوجة) وجه وظهر في ورقة واحدة.

في حالة الحجز باسم القاصر يتم إدراج الرقم القومى الخاص به مع تحميل صورة شهادة الميلاد.

يجب تسجيل البريد الإلكتروني (E-mail) لضمان وصول كلمة المرور

يتم إرسال رسالة بكلمة مرور مؤقتة (افتراضية) لمدة خمس دقائق عن طريق كل من SMS والإيميل ويتم استخدامها في إنشاء كلمة سر دائمة من اختيار المتقدم.

كلمة السر الدائمة يجب أن تكون من 8 أحرف إنجليزية على الأقل تحتوي على حرف كبير ورقم

بالإضافة إلى أحد الرموز الخاصة مثل (@) مع الأخذ في الاعتبار أنه سيتم عمل بلوك لمدة ساعة في حال تخطى ثلاث محاولات

يتم الدخول على الموقع مرة أخرى من خلال الضغط على (دخول مستخدم حالي) وتسجيل الرقم

القومي وكلمة المرور.

يتم الضغط على مفتاح أرغب في التقدم ثم (استخراج رقم الاستمارة) سوف تظهر شاشة لمراجعة البيانات الأساسية وتعديلها حسب الحاجة.

بعد الانتهاء من مراجعة البيانات يقوم العميل بالضغط على (تأكيد) ليظهر رقم الاستمارة على الشاشة وهو الرقم الذي سيتم استخدامه كرقم حساب لتحويل جميع المبالغ المالية كما يمكن طباعة الاستمارة بعد ذلك.

يقوم العميل بتحويل مبلغ وقدره 100.000جم (فقط) مائة ألف جنيه مصري لا غير جدية الحجز

بالإضافة إلى مبلغ 1000 جنية فقط ألف جنيه مصري لا غير رسوم تسجيل لا ترد.

شروط حجز الشقق السكنية الجديدة بالقاهرة الجديدة:

أن يكون المتقدم للحجز مصري الجنسية وأن يكون له أهلية التصرف أو التعاقد ويجوز التقدم للحجز لشخص بصفته وليا على قاصر أو وصيا عليه بقرار وصاية.

لم يسبق للمتقدم، أو لأحد أفراد أسرته الزوج والزوجة والأولاد القصر، الحصول على وحدة، أو قطعة أرض، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، وفي حال مخالفة ذلك يحق للحساب إلغاء الحجز / التخصيص دون حاجة إلى إنذار، أو استصدار حكم قضائي.

تعتبر كراسة الشروط جزءًا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملًا لأحكامه.

الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يحق للمشتري، أو خلفه العام، أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة، وفي حال مخالفة ذلك يتم تطبيق اللوائح والضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، مع فسخ العقد دون تنبيه، أو إنذار.