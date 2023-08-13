بروتوكول تعاون بين مياه الشرقية ورسالة لتوصيل خطوط مياه شرب للأسر الأكثر احتياجًا

وقع المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، بروتوكول تعاون مع جمعية رسالة فرع الزقازيق لتنفيذ وصلات وخطوط مياه شرب للأسر الاكثر احتياجًا بالمحافظة دون تحملهم أي أعباء مالية.

كما تم تجديد توقيع بروتوكول التعاون بين الشركة وجمعية رسالة فرع بلبيس، وحضر تجديد توقيع البروتوكول العميد أيمن محمد صيام رئيس مجلس الإدارة فرع جمعية رسالة، بحضور كل من: الدكتورة مي عزت مدير عام التوعية والمشاركة المجتمعية، وأيمن بهاء مدير عام الإدارة العامة لخدمة العملاء، وهاني جلال

أخصائي التوعية والمشاركة مجتمعية، ومحمد جودة

أخصائي توعية ومشاركة مجتمعية، والمهندس محمد سمير الأمين العام لجمعية رسالة فرع الزقازيق.

أكد عامر بأن من أولويات العمل، تعظيم الدور المجتمعي للشركة، وتذليل أي معوقات تحول دون الريادة والتميز في العمل المجتمعي، لافتا إلى أن الشركة تمد يدها بالتعاون مع كافة الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني وأصحاب الأيادي البيضاء، الذين يسارعون لتقديم الدعم لتوفير أهم الاحتياجات وهو كوب ماء نظيف لجميع مواطني المحافظة وخاصة الأسر الأكثر احتياجًا.