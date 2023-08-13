اعلام أسيوط يقيم ندوة بعنوان "رؤية مجتمعية للأسس السليمة لبناء الأسرة"

أعلن مركز إعلام أسيوط، التابع لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، عن إقامة ندوة إعلامية بعنوان " رؤية مجتمعية للأسس السليمة لبناء الأسرة " في مقر مديرية الزراعة بأسيوط. وقد حضر الندوة عدد من الشخصيات المهمة في المجتمع

حاضر الندوة القس يوسف مرقص، ممثلاً للكنيسة الكاثوليكية بأسيوط والشيخ علي عبدالمعطى، إمام وخطيب المسجد الكبير بأسيوط ومحمد عبده، مدير فرع المجلس القومي للسكان بأسيوط. وحضور الدكتور رضا عليوه، وكيل وزارة الزراعة باسيوط. ووفد من السادة العاملين والمرشدين الزراعيين بالمديرية.

تناولت الندوة قضية بناء الأسرة وأهمية توفير الأسس السليمة لها. وركزت على ضرورة أن يكون قوام الأسرة على التربية الدينية والتعليمية والصحية السليمة، بدلاً من أن تقوم على الكثرة العددية فقط.

تم تسليط الضوء على أهمية توفير بيئة صحية ومستقرة للأسرة، وتعزيز قيم التعاون والاحترام بين أفرادها. كما تمت مناقشة دور المؤسسات الدينية والتربوية في تعزيز هذه القيم وتثقيف أفراد المجتمع حول أهمية بناء أسرة قائمة على الأسس الصحيحة.

وفي ختام الندوة، أعرب المشاركون عن تأييدهم لهذه المبادرة وشددوا على ضرورة تعزيز روح المشاركة والتعاون بين جميع جهات المجتمع لبناء أسر قوية تسهم في تكوين جيل مثقف ومتعلم يساهم في تنمية المجتمع بشكل إيجابي.

يعد هذا اللقاء الإعلامي خطوة مهمة في سبيل توعية الجمهور بأهمية بناء أسرة قوية ومتينة، وتعزيز القيم والمبادئ الأساسية التي تساهم في تحقيق التوازن والتقدم في المجتمع.

مركز إعلام أسيوط يقيم ندوة بعنوان "رؤية مجتمعية للأسس السليمة لبناء الأسرة"

مركز إعلام أسيوط يقيم ندوة بعنوان "رؤية مجتمعية للأسس السليمة لبناء الأسرة"

مركز إعلام أسيوط يقيم ندوة بعنوان "رؤية مجتمعية للأسس السليمة لبناء الأسرة"

مركز إعلام أسيوط يقيم ندوة بعنوان "رؤية مجتمعية للأسس السليمة لبناء الأسرة"