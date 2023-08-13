دعم وتمكين المرأة اقتصاديًا في لقاء مركز إعلام أسيوط 

دور المجلس القومي للمرأة في دعم وتمكين المرأة اقتصاديًا عنوان لقاء عقده مركز إعلام أسيوط بالتعاون مع الوحدة المحلية بقرية موشا في مقرها بمركز أسيوط.

شهدت اللقاء حضور الدكتورة مروة كدواني رئيس فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط، ومحمد عبده رئيس فرع المجلس القومي للسكان بأسيوط، بالإضافة إلى الشيخ حسن الجبود واعظ من منطقة وعظ بأسيوط.

تناول اللقاء مبادرات دعم المرأة والهدف من تمكينها اقتصاديًا وتحسين دخل الأسرة لتحقيق الاستقرار الأسري ودعم المرأة المعيلة. وأوضح المشاركون أن الدولة تُقدم العديد من الخدمات للمرأة، مثل منح قروض لإنشاء مشروعات صغيرة وزيادة الدخل.

وحضر اللقاء أهالي القرية الذين أبدوا اهتمامًا بالموضوعات المطروحة وعبروا عن تفاؤلهم بتحسين الأوضاع الاقتصادية للمرأة في المجتمع.

وخلال اللقاء، تم التأكيد على أهمية جذب المستثمرين إلى مناطق الصعيد وإنشاء مشروعات توفر فرص عمل لشباب الخريجين. كما تم التشديد على ضرورة الاهتمام بالفتيات ورعايتهن وتوعيتهن بأهمية عدم الزواج في سن مبكرة وأُوصى بالاستفادة من القروض التي تُمنح للمرأة لإنشاء مشاريع تساهم في تحقيق دخل يعود بالنفع على الأسرة.

جلب هذا اللقاء اهتمامًا كبيرًا وتبادلًا للآراء بين المشاركين، مشيرين إلى أن دور المجلس القومي للمرأة حاسم وحيوي لتحقيق التقدم الاقتصادي للمرأة ودعمها في بناء مستقبل أفضل لها ولأسرتها.