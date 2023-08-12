رئيس مدينة أبوتيج يتفقد مجمع الخدمات بقريتي النخيلة وباقور

تفقد الدكتور محمد عبدالراضي، رئيس مركز ومدينة أبوتيج بأسيوط، مجمع الخدمات بالنخيلة، حيث قام بجولة تفقدية لمراجعة حالة المجمع وضمان جودة الخدمات المقدمة.

وتفقد رئيس الوحدة، نظافة المنطقة وتسوية شارع صلاح سالم، تحت إشراف حمدي خراشي، رئيس الوحدة المحلية لقرية النخيلة، ومحمد عبدالله نصير، رئيس الوحدة المحلية لقرية باقور.

وتهدف هذه الزيارة إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المسئولة عن تطوير المنطقة وتحسين جودة الحياة فيها.

جاءت جولة التفقد للمجمع الخدمات بالنخيلة بهدف التأكد من سلامة هيكل المبنى وصلاحية المرافق، وكذلك تقديم أي ملاحظات أو اقتراحات لتطويره. كما تم مراجعة مستوى النظافة في المنطقة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسينها، حيث يتعاون العاملون المحليون والمسؤولون على ضمان نظافة الشوارع والمناطق المحيطة.

في نفس السياق، قامت الفرق المشرفة بتنظيف واجهات مجمع الخدمات بقرية باقور، تحت إشراف محمد عبدالله نصير، رئيس الوحدة المحلية لقرية باقور. تهدف هذه الأعمال إلى تطوير المنطقة وتعزيز صورتها الإيجابية.

وأعرب الدكتور محمد عبدالراضي عن رضاه عن الجهود المبذولة من قبل الجهات المسؤولة في تحسين البنية التحتية وتطوير المنطقة. كان لديه التزام قوي بتقديم أفضل خدمات لسكان المنطقة والحفاظ على بيئة نظيفة ومرتبة.

في الختام، يعد تفقد الدكتور محمد عبدالراضي لمجمع الخدمات بالنخيلة ونظافة المنطقة وتطويرها إشارة إيجابية إلى التزام السلطات المحلية بتطوير المنطقة وتحسين جودة الحياة فيها. تأمل الجهود المبذولة أن تستمر وتحقق نتائج ملموسة في تحقيق رغبات واحتياجات سكان المنطقة.

رئيس مركز ومدينة أبوتيج يتفقد مجمع الخدمات بقريتي النخيلة وباقور

رئيس مركز ومدينة أبوتيج يتفقد مجمع الخدمات بقريتي النخيلة وباقور

رئيس مركز ومدينة أبوتيج يتفقد مجمع الخدمات بقريتي النخيلة وباقور

رئيس مركز ومدينة أبوتيج يتفقد مجمع الخدمات بقريتي النخيلة وباقور

رئيس مركز ومدينة أبوتيج يتفقد مجمع الخدمات بقريتي النخيلة وباقور

رئيس مركز ومدينة أبوتيج يتفقد مجمع الخدمات بقريتي النخيلة وباقور

رئيس مركز ومدينة أبوتيج يتفقد مجمع الخدمات بقريتي النخيلة وباقور

رئيس مركز ومدينة أبوتيج يتفقد مجمع الخدمات بقريتي النخيلة وباقور

رئيس مركز ومدينة أبوتيج يتفقد مجمع الخدمات بقريتي النخيلة وباقور

رئيس مركز ومدينة أبوتيج يتفقد مجمع الخدمات بقريتي النخيلة وباقور

رئيس مركز ومدينة أبوتيج يتفقد مجمع الخدمات بقريتي النخيلة وباقور

رئيس مركز ومدينة أبوتيج يتفقد مجمع الخدمات بقريتي النخيلة وباقور

رئيس مركز ومدينة أبوتيج يتفقد مجمع الخدمات بقريتي النخيلة وباقور

رئيس مركز ومدينة أبوتيج يتفقد مجمع الخدمات بقريتي النخيلة وباقور

رئيس مركز ومدينة أبوتيج يتفقد مجمع الخدمات بقريتي النخيلة وباقور

رئيس مركز ومدينة أبوتيج يتفقد مجمع الخدمات بقريتي النخيلة وباقور

رئيس مركز ومدينة أبوتيج يتفقد مجمع الخدمات بقريتي النخيلة وباقور

رئيس مركز ومدينة أبوتيج يتفقد مجمع الخدمات بقريتي النخيلة وباقور

رئيس مركز ومدينة أبوتيج يتفقد مجمع الخدمات بقريتي النخيلة وباقور

رئيس مركز ومدينة أبوتيج يتفقد مجمع الخدمات بقريتي النخيلة وباقور

رئيس مركز ومدينة أبوتيج يتفقد مجمع الخدمات بقريتي النخيلة وباقور

رئيس مركز ومدينة أبوتيج يتفقد مجمع الخدمات بقريتي النخيلة وباقور

رئيس مركز ومدينة أبوتيج يتفقد مجمع الخدمات بقريتي النخيلة وباقور

رئيس مركز ومدينة أبوتيج يتفقد مجمع الخدمات بقريتي النخيلة وباقور

رئيس مركز ومدينة أبوتيج يتفقد مجمع الخدمات بقريتي النخيلة وباقور

رئيس مركز ومدينة أبوتيج يتفقد مجمع الخدمات بقريتي النخيلة وباقور