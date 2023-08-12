إزالة التعديات على الأراضي بقرية مير بالقوصية

أجرت الوحدة المحلية في مير، بناءً على توجيهات اللواء محمد عزت عبد الهادي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية، حملة لإزالة أي تعديات والتصدي لأي مخالفات بناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء بدون ترخيص.

تضمنت الحملة إزالة حالتي تعدي في منطقة حوض مهران ببني ادريس، حيث قامت الوحدة المحلية بإزالة قواعد تعدي بمساحة قيراط، وأيضًا قامت بإزالة قواعد وسملات وأعمدة تعدي بمساحة قيراط، بالإضافة إلى إزالتين أخريين لتعديات بمساحة 200 متر وإزالة ثالثة لتعديات بمساحة 120 متر في حوض توفيق، بإشراف رئيس الوحدة صفاء بدوي.

أكد اللواء محمد عزت على أهمية تنفيذ قرارات الإزالة والازالات الفورية للمخالفات، وذلك للحفاظ على الأملاك العامة والقضاء على التعديات بكل قوة وحزم.

تأتي هذه الحملة ضمن جهود السلطات المحلية للحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وضمان تطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بالبناء والتراخيص، وتسهم في المحافظة على البيئة الزراعية وتحقيق استدامة التنمية في المنطقة.

حملات ازالة مكثفة في قرية مير بالقوصية

حملات ازالة مكثفة في قرية مير بالقوصية

حملات ازالة مكثفة في قرية مير بالقوصية

حملات ازالة مكثفة في قرية مير بالقوصية

حملات ازالة مكثفة في قرية مير بالقوصية

حملات ازالة مكثفة في قرية مير بالقوصية

حملات ازالة مكثفة في قرية مير بالقوصية

حملات ازالة مكثفة في قرية مير بالقوصية

حملات ازالة مكثفة في قرية مير بالقوصية

حملات ازالة مكثفة في قرية مير بالقوصية

حملات ازالة مكثفة في قرية مير بالقوصية