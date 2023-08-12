رئيس جامعة جنوب الوادي يُحث على استثمار الموارد

حث الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، على ضرورة تنظيم واستثمار الموارد المتاحة بالجامعة وتوظيفها بالشكل الامثل بما يخدم هدف الجامعة ورؤيتها في خلق بيئة تعليمية مناسبة للطالب ودعم جودة التعليم، مشيدا بجهد الدولة في دعم العملية التعليمية بالجامعة

وعقد رئيس جامعة جنوب الوادي اجتماعا، اليوم السبت، بموظفي ادارة الحسابات المركزية بالجامعة بحضور مدير عام الحسابات والموازنة وممثلي وزارة المالية بالجامعة وذلك بمناسبة ختام العام المالي 2023م واستقبال العام المالي الجديد.

وأكد رئيس الجامعة، أهمية العمل الإداري فهو مكون رئيسي مع باقي المكونات (التعليم – البحث العلمي – خدمة المجتمع) بالجامعة وعلى ضرورة الادارة الجيدة وفقا للقواعد والقوانين المنظمة والتي تشتمل على (التخطيط، التنظيم، التوجيه، والرقابة)، وعلى أهمية ضمان جودة الانفاق المالي.

ووجه رئيس الجامعة التهنئة للحضور بمناسبة نهاية العام المالي ، وعبر حضور الاجتماع، عن سعادتهم بهذا الاجتماع وتم تبادل الآراء والمقترحات بين رئيس الجامعة والحضور.

منصة الكترونية لمستشفيات قنا الجامعية

في سياق ذي صلة، أعلن الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي انه جاري الاعداد لإطلاق منصة الكترونية لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين التي تخص المستشفيات الجامعية في ضوء السعي الدائم نحو تحقيق أعلى مستوى لرضاء السادة المتعاملين مع المستشفيات الجامعية.

يأتي ذلك تحت اشراف الدكتور علي عبد الرحمن غويل عميد كلية الطب بقنا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية.

وأكد الدكتور احمد عكاوي أنه سيتم طرح واعتماد المنصة خلال مجلس الجامعة القادم.

وأضاف الدكتور عماد علي عميد كلية الحاسبات والمعلومات بقنا ورئيس الفريق المكلف بإعداد المنصة، أن المنصة ستتيح استقبال استفسارات وشكاوى المواطنين والتي سيتم تحليلها والعامل معها بصورة آلية مما يمكن صاحب الشكوى من عرضها على اعلى المستويات الادارية من ناحية وتمكين القيادات أيضاً من اكتشاف المشكلات وتحليلها بالسرعة المطلوبة وسرعة التعامل معها.