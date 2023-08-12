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السبت 12 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الدولة نجحت في حل أزمة المشردين بالشوارع

المشردين
المشردين

 قال حسين إسماعيل، مدير عام الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي، إن فرق الانتشار السريع التابعة لوزارة التضامن تجوب أنحاء الجمهورية، للتعامل مع المشردين بالشوارع، وتوفير مكان لائق لهم، والاهتمام بهم ورعايتهم.

 فرق الانتشار السريع:


 وأضاف مدير عام الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أنه فور نقل المشرد يتم العمل على استخراج الأوراق الثبوتية له، وهناك طريقين الأول أن يتم إعادة المشرد إلى أهله ودمجه في المجتمع، أو يتم إيداعه بأحد دور الرعاية، والاهتمام به، وتوفير كل احتياجاته من مسكن ومأكل.


 ولفت إلى أن الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي لديها 21 دارًا لرعاية كبار بلا مأوى، وبها جميع الخدمات الصحية والطبية والنفسية، وهذه الدور تسهم في القضاء على ظاهرة التشرد، منوهًا أن وزارة التضامن تبذل جهودًا كبيرة للقضاء على ظاهرة المشردين في الشوارع.

 

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