ورش فنية لرواد المواقع الثقافية بالمنيا ضمن "ثقافتنا في إجازتنا"

شهدت مواقع فرع ثقافة المنيا، برئاسة الدكتور رانيا عليوة ، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن فعاليات مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا" التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بمواقعها المنتشرة بالمحافظات.

ففي قصر ثقافة أبوقرقاص جنوب المنيا ، وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم قدمت لطلاب مدرسة الأوائل الخاصة ، ورشة رسم حر، وورشة فن الإلقاء مع الفنان اسامه طه، بجانب عرض مسرح عرائس بعنوان "لسه بنحلم" إخراج الفنان أسامة طه.

وشهد برنامج فرع ثقافة المنيثا ، برئاسة دكتورة رانيا عليوة، عددا من الفعاليات لقصر ثقافة المنيا الجديدة ، بالتعاون مع نادي الطيران بالمنيا الجديدة، شهدت ورشا متنوعة منها طباعة بإستخدام ورق الإستنسل بالألوان الجواش على ورق ، شارك فيها الأطفال بنادي الطيران من تنفيذ فنانات القصر، وإستمرارا للفعاليات التي تأتي ضمن خطة إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة محمد نبيل.

وعقدت مكتبة الطفل والشباب بالروضة، محاضرة بعنوان "القضية السكانية وطرق علاجها" تحدثت بها بدرية عبدالرشيد وتناولت خلالها القضية السكانية وكيفية التغلب عليها مع رواد المكتبة، موضحة أن المشكلة السكانية تعد من أكبر المشاكل التي تواجهها الدولة ، وتطرقت في حديثها لدور الدولة المصرية والمواطنين في حل هذه المشكلة والجهود المبذولة في هذا الشأن.

وأقام قصر ثقافة المنيا ، ورشة فنية بمكتبة الطفل، وعقد نادي أدب بيت ثقافة العدوة لقاء أدبيا للمواهب الشابة أداره أحمد عبد العظيم رئيس نادي الأدب، وقدم بعض المواهب الشابة فقرات شعرية متنوعة.