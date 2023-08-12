"لم تنجب له الولد" أنهى حياة زوجته وبناته بالهرم

شقيق ضحية الهرم يكشف التفاصيل..

كشف حمادة حسن، شقيق ضحية حادث منطقة الهرم، تفاصيل إنهاء زوج شقيقته حياة زوجته وبناته الأربع، قائلًا: إن زوجته وابنتها الصغيرة توفيا، وهناك فتاتين حالتهما مستقرة، وفتاة حالتها خطيرة.

شقيق ضحية الهرم يكشف التفاصيل:

وقال شقيق ضحية الهرم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن زوج شقيقته كان يعاملها بصورة سيئة، معقبًا: «كل شوية مبهدلها يضربها، ويطردها، وكانت قاعدة معانا في بيت أبوها، وكل مرة تزعل فيها رانيا تأتي لبيت أهلها مرة صحبة بناتها، أو بدونهن».

وتابع: لا أجد مبررًا لما فعله زوج شقيقتي، وهو شخص مفتعل للمشاكل وكان يرفض خلفة البنات، ودائمًا كان يتمنى أن تنجب له ولدًا، كما أنه تزوج مرتين وشقيقتي رفضت الطلاق حفاظًا على بناتها، مضيفًا: «من يوم ما اتجوزت ما شفتش يوم حلو، ورغم ذلك رفضت الطلاق وفضلت البقاء معه لأنها تريد إنجاب الولد اللي نفسه فيه».

وأوضح، أن شقيقته رفضت الطلاق، أو الخلع، لأنها تريد أن تحافظ على بناتها خوفًا من سلوك زوجها، كما أنه دائم التعدي والضرب على بناته، وكان بيجيب زوجته الثانية تقعد معها وهي تعاملها بصورة حسنة، مؤكدًا أنه كان مدمن للمواد المخدرة وفعل الجريمة وهو في وعيه».