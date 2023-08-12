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السبت 12 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

ساندويش دجاج تندوري

بوابة الوفد الإلكترونية

تحرص الأمهات تحضير أصناف متعددة بشكل مختلف وجديد بجانب الأطباق الرئيسية المحببة لدى الكبار والصغار.

وتأتي السندوشات في مقدمة الوجبات السريعة المحببة لأفراد أسرتها ويسهل تحوشيها بمكونات شهية.

والأن نقدم لكٍ تحضير طريقة ساندويش دجاج تندوري  بخطوات سهلة.

 

المقادير

- تتبيلة نقع دجاج التندوري :

صدر الدجاج : 2 صدر (مقطع أصابع رفيعة)

حليب : نصف كوب

رب الطماطم : ملعقة صغيرة

الخل الأبيض : ملعقة صغيرة

عصير الليمون : نصف حبة

بهارات تندوري : ملعقة كبيرة (أو مسالا)

الكاري : ملعقة صغيرة

بهار مشكل : ملعقة صغيرة

الكمون : رشّة

ملح : ملعقة صغيرة

- خبز التورتيلا : حسب الحاجة (أو خبز عربي رقيق)

- خس : كوب

- المايونيز : نصف كوب

- الخردل : 2 ملعقة كبيرة

- الذرة : نصف كوب

- البصل الأخضر : 2 عود

طريقة التحضير

اخلطي كل مكونات النقع جيداً حتى تمتزج ببعضها البعض.

انقعي الدجاج بالخليط من الليل واتركيه في الثلاجة.

ضعي الدجاج في مقلاة على نار متوسطة، واتركيه حتى ينضج.

أضيفي الذرة، والبصل وقلبيهم.

ضعي ملعقة مايونيز والقليل من الخردل على رغيف الخبز، وافرديهم ثم ضعي الخس والدجاج، ثم لفي الساندويش وقدميه.

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