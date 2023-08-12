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السبت 12 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بوروسيا دورتموند يقسو على ماينز في كأس ألمانيا

بوروسيا دورتموند
بوروسيا دورتموند

حقق بوروسيا دورتموند فوزًا كبيرًا على نظيره شوت ماينز بنتيجة 6/1، ضمن منافسات الدور الأول من بطولة كأس ألمانيا للموسم الجديد 2023/2024.

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تقدم سيباستيان هالر في النتيجة لـ دورتموند في الدقيقة 22، وضاعف جوليان براندت النتيجة لـ الجراد الأصفر في الدقيقة 24 نقطة.

فيما قلص نيلز جانيس النتيجة لـ ماينز في الدقيقة 34، لتصبح 2/1، بينما عاد هالر لتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 34.

وأحرز مارسيل سابيتزر الهدف الرابع في الدقيقة 57، ودونيل مالين الهدف الخامس في الدقيقة 79، فيما أختتم موكوكو السجل التهديفي لبوروسيا دورتموند، بعدما سجل الهدف السادس في الدقيقة 85 من عمر المباراة.

وكان بوروسيا دورتموند قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

الحراسة: جريجور كوبيل.

الدفاع: بن سبعيني، هوميلز، سولي، رايرسون.

الوسط: سابيتزر، إيمري تشان، براندت.

الهجوم: رويس، هالير، مالين.

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