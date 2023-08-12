أنابيلا هلال تطل بالأبيض المكشوف (صور)

نجحت الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال أن تتألق بأرقي التصاميم الناعمة التي تعكس نعومة وجابية قوامها دون الميل للجرأة لتسير على خطى عارضات الأزياء في أنظار جمهورها.

وبدت أنابيلا هلال بإطلالة ناعمة حيث ارتدت بلوزة بيضاء على قصة الزهرة البيضاء كشفت عن نحافة خصرها ونسقت عليه بنطال جينز ينتمي لقصة الهاي ويست ممزق من الأمام.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت تسريحة شعر الكعكه المرفوعة بشكل ساحر ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه.

أنابيلا هلال

أنابيلا هلال من مواليد 4 يونيو 1986 ، مقدمة برامج وعارضة أزياء لبنانية ووصيفة ملكة جمال لبنان لعام 2005. شاركت في ملكة جمال العالم في 2006 في وارسو، بولندا

مشوارها المهني

حاصلة على دكتوراه في الحقوق، شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2005 حيث حلّت وصيفة أولى. ثم شاركت في مسابقة ملكة جمال الكون 2006 وحلت ضمن أول 10 متسابقات، بدأت بتقديم البرامج عام 2007 من خلال برنامج ميشن فاشن على شاشة أل بي سي، كما قدمت برنامج حلوة ومرة على نفس القناة بمشاركة كارلا حداد وكارلا يونس وإليز فرح وعفاف دمعة. وقدمت برنامج تلفزيون الواقع «أراب آيدل» بمواسمه الأول والثاني والثالث في إم بي سي ثم إنتقلت إلى محطة إم تي في اللبنانية حيث قدمت العديد من البرامج و منها برنامج ديو المشاهير بجميع مواسمه.

حياتها الأسرية

تزوجت من طبيب الجراحة التجميلية والترميمية اللبناني نادر صعب. وقد أقيم حفل الزفاف في 14 تشرين الثاني 2009 في كنيسة مار شربل في ليماسول بقبرص. ولها أربع أولاد هم ماييفا، ولدت عام 2010، ونادر جونيور، ولد عام 2011 وجولا رفقا ولدت سنة 2014 و إيلي ولد سنة 2017.