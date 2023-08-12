غدا محاكمة شاب بتهمة إصابة مواطن بعاهة مستديمة

تستكمل محكمة جنايات الأميرية غدا الأحد، محاكمة صاحب كلب، بتهمة إصابة مواطن بعاهة مستديمة بعدما عقره كلب "شرس" أطلقه المتهم في مشاجرة مع جيرانه، مما تسبب في إصابة شخص كان يمر في المكان بالصدفة وعقره "الكلب" في منطقة حساسة.

بداية الواقعة بتلقي قسم شرطة الأميرية بلاغا بنشوب مشاجرة في أحد الشوارع بمنطقة الأميرية مما تسبب في إصابة شخصين أحدهما في حالة خطرة، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات نشوب مشاجرة بين طرفين قام أحدهما باستخدام "كلب شرس" على الطرف الثانى لترهيبهم لكن "الكلب" عقر شخصين أحدهما المجنى عليه كان يسير بالصدفة بالمكان وقت المشاجرة وعقره الكلب مما أدى لإصابته ونقله إلى المستشفى، تم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.