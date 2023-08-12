اَرسنال يفوز على نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

حقق اَرسنال الفوز على نوتنجهام فورست بهدفين مقابل هدف واحد، في أولى مباريات الفريقين ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم 2023/2024.

جاء هدفا الجانرز عن طريق إيديه نيكيتاه في الدقيقة 26، بينما أضاف زميله بوكايو ساكا الهدف الثاني في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول.

فيما قلص نوتنجهام فورست النتيجة عن طريق تايوو أونيي في الدقيقة 82 من زمن المباراة.

وسيطر لاعبي اَرسنال على مجريات المباراة، حيث وصلت نسبة الاستحواذ على الكرة من جانب الجانرز لـ 81%، و19% لصالح لاعبي نوتنجهام.

وكانت مباراة مباراة آرسنال و نوتينجهام فوريست قد تأجلت لمدة نصف ساعة، في المباراة التي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ساكا

جاء سبب تأجيل مباراة آرسنال ونوتنجهام بسبب خلل تقني في نظام التذاكر الإلكترونية لدخول الجماهير المباراة .

وقبل نهاية المباراة، تعرض ساكا لإصابة قوية، بعدما تدخل أحد لاعبي الفريق المنافس عليه بقوة مفرطة.

الجدير بالذكر أن ميكيل أرتيتا، المدير الفني لـ اَرسنال، قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: رامسديل.

الدفاع: بنيامين وايت، ويليام ساليبا، توماس بارتي، يوريان تيمبر.

الوسط: مارتن أوديجارد، ديكلان رايس، كاي هافيرتز.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، نيكتياه، جابرييل مارتينيلي.