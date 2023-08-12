ريال مدريد وراء رفض كيبا الانتقال لـ بايرن ميونخ

تعرض البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، مما يجعله يغيب عن الفريق الملكي حتى نهاية الموسم الجديد.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن بايرن ميونخ تقدم بعرض قوي لضم كيبا أريزابالاغا، حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي، بعد إصابة مانويل نوير، خلال الموسم الماضي، وعدم تماثله للشفاء خلال الفترة الحالية.

وأوضحت أن إصابة كورتوا جعلت ريال مدريد يبحث عن حارس مرمى جديد، حيث يضع كيبا كهدف واضح للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكدت التقارير أن حارس البلوز رفض عرض بايرن ميونخ خلال الفترة الماضية، وذلك بعدما تدخل ريال مدريد في المفاوضات مع تشيلسي لضم حارس مرماه.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد يرغب في تدعيم صفوفه بحارس قوي من أجل المنافسة بقوة على الألقاب خلال الموسم الجديد، والمقرر انطلاقه خلال الأسبوع الجاري.