الحوار الوطني يحتفي باليوم العالمي للشباب

احتفت إدارة الحوار الوطني باليوم العالمي للشباب، قائلة: في يومهم العالمي، نحتفي بشبابنا أمل هذا البلد ومستقبله، ونؤكد لهم أن دولتنا بكل مؤسساتها تسعى بكل جدية وخطوات فاعلة لتحويل طموحهم إلى حلم حقيقي على أرض الواقع.

وأوضحت إدارة الحوار الوطني أن لجنة الشباب في الحوار تعمل على الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ، لتمكين الشباب بشكل أكبر عن الذي تم تحقيقه وخصوصًا في مجال ريادة الأعمال.

وأكدت إدارة الحوار الوطني استمرارها الدائم في دعم شباب مصر، مؤكدة أنهم المؤشر الحقيقي لبناء الوطن والنهوض به.