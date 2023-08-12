السبت 12 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الحوار الوطني يحتفي باليوم العالمي للشباب

بوابة الوفد الإلكترونية

 احتفت إدارة الحوار الوطني باليوم العالمي للشباب، قائلة: في يومهم العالمي، نحتفي بشبابنا أمل هذا البلد ومستقبله، ونؤكد لهم أن دولتنا بكل مؤسساتها تسعى بكل جدية وخطوات فاعلة لتحويل طموحهم إلى حلم حقيقي على أرض الواقع. 

 وأوضحت إدارة الحوار الوطني أن لجنة الشباب في الحوار تعمل على الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ، لتمكين الشباب بشكل أكبر عن الذي تم تحقيقه وخصوصًا في مجال ريادة الأعمال. 

 وأكدت إدارة الحوار الوطني استمرارها الدائم في دعم شباب مصر، مؤكدة أنهم المؤشر الحقيقي لبناء الوطن والنهوض به.