روجينا تنجذب للإثارة بالفيروزي في العلمين الجديدة

فضلت النجمة روجينا الخروج عن المألوف في اختيار تصاميم فساتينها لتخطف الأضواء بظهور لافت يمل للجرأة في عرض أزياء مايكل سينكو الذي أقيم في مدينة العلمين الجديدة.

وبدت روجينا بإطلالة أنوثية تميل للأثارة، حيث ارتدت فستانا طويلا بأكمام طويلة على قصة المروحة، ينتمي لقصة الـv المثيرة من الأمام، مجسم من أعلى وفضفاض من أسفل، محدد الخصر، صمم من قماش الحرير باللون الفيروزي وحمل توقيع مصمم الأزياء مايكل سينكو.

وتزينت ببعض المجزهرات الذهبية الهادئة المتناغمة مع نعومة فستانها.

وأعتمدت أحدث تسريحات الشعر الضفيرة الطويلة ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

وكانت آخر أعمال روجينا مسلسل "ستهم" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2023.

وشارك في بطولته محمد عبد الحافظ، سلوى عثمان، ياسين التهامي، غادة طلعت ونخبة من النجوم، ومن تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج رؤوف عبد العزيز.

روجينا

روجينا من مواليد 16 أبريل 1973 ، ممثلة مصرية.

عن حياتها

حاصلة على شهادة البكالوريوس بالتمثيل والإخراج من «المعهد العالي للفنون المسرحية». وفي مطلع تسعينيات القرن العشرين بدأت أول الخطوات الفنية خلال المشاركات الصغيرة بالأعمال التلفزيونية، وكان هذا أثناء دراستها في المعهد. إلا أنها ظهرت بقوة من خلال مسلسل «العائلة» عام 1994، وفي السينما مع يوسف شاهين في فيلم «المصير» عام 1997. إستطاعت الحصول على أدوار البطولة في الأعمال التلفزيونية منذ ذلك الحين وما زالت.

حياتها الأسرية

تزوجت وهي بسن صغيرة من أستاذها بالمعهد الممثل والمخرج أشرف زكي، وهو شقيق الممثلة ماجدة زكي، ولديهما ابنتان هن «مايا» التي دخلت مجال الإخراج و«مريم».