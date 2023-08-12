يلا شوت "الزعيم ضد العالمي" | بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والنصر اليوم 12-08-2023 في نهائي البطولة العربية
يلا شوت "الزعيم ضد العالمي" | بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والنصر اليوم 12-08-2023 في نهائي البطولة العربية
يستعرض «الوفد» موعد مباراة الهلال والنصر، في صدام خارج التوقعات يشهده ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف بنهائي البطولة العربية، التي يُسدل الستار عليها اليوم السبت.
موعد مباراة الهلال والنصر والقنوات الناقلة لها
وفي إطار موعد موعد مباراة الهلال والنصر والقنوات الناقلة لها، حيث تقام مواجهة مثيرة يلتقى فيها الفريق الكروي الأول بنادى الهلال السعودي مع مواطنه النصر، محدد لها في السادسة مساء اليوم السبت، في نهائى البطولة العربية.
وضمن موعد مباراة الهلال والنصر والقنوات الناقلة لها يذاع اللقاء عبر شبكة قنوات scc الناقل الحصري لمنافسات البطولة العربية.
إثارة منتظرة في مواجهة الهلال والنصر
وتأتي إثارة المباراة كونها لا تقبل القسمة على اثنين، حيث لا بد من تحديد الفائز والمتوج بلقب البطولة العربية والذي ستنعتش خزينته بـ6 ملايين دولار قيمة جوائز المركز الأول، فيما يحصل الفريق الوصيف على 2 مليون ونصف مليون دولار، وهو ما يشعل الصراع في لقاء اليوم.
رونالدو نجم النصر السعودي
وتتشابه مواقف الفريقين بالبطولة، حيث احتل كل فريق المركز الثاني في مجموعته وتأهل بشكل درامي قبل أن يكشر عن أنيابه بداية من دور الثمانية حتى الوصول إلى المحطة الأخيرة وخوض المباراة النهائية اليوم، ويتسلح كل فريق بأوراقه الرابحة الممثلة فى البرازيلي مالكوم والصربي سيرجى ميلينكوفيتش، في حين يعتمد النصر على نجمه البرتغالي كريستانو رونالدو هداف البطولة برصيد 4 أهداف، والسنغالي ساديو ماني.
ما هو توقيت مباراة الهلال ضد النصر في نهائي البطولة العربية؟
من المقرر أن تقام مباراة الهلال والنصر في نهائي بطولة كأس الأندية العربية أبطال الدوري في يوم السبت الموافق 12 أغسطس. ستبدأ المباراة في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة في مصر والساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة في السعودية.
ما هي القناة الناقلة لنهائي البطولة العربية بين الهلال والنصر
شبكة قنوات الرياضية السعودية (SSC) هي حاملة حقوق بث جميع مباريات بطولة كأس الملك سلمان. وسيتم نقل المباراة النهائية بين الهلال والنصر على قناتي SSC 1 وSSC 5.
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من هو حكم مباراة الهلال والنصر في نهائي البطولة العربية؟
سيتولى التحكيم للقاء الحكم المغربي رضوان جيد، وسيتم مساعدته بواسطة لحسن آركاو كمساعد أول ومصطفى أكركاد كمساعد ثانٍ، بينما سيكون محمود البنا حكمًا رابعًا، وسيتم تطبيق تقنية الفيديو المساعد (VAR) بواسطة الثلاثي سيمر الكراز وقواري مقران وسعد كميل.
|رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والنصر | من هنــــا
قام رضوان جيد بتحكيم مباراة النصر والزمالك في الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في البطولة، والتي انتهت بتعادل إيجابي 1-1.
ملعب مباراة الهلال ضد النصر اليوم
من المقرر أن يقام لقاء الهلال والنصر، بطلي السعودية، في ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، ومن المتوقع أن يجتمع الفريقان اليوم السبت الموافق 12 أغسطس، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة في مصر، وفي نفس الوقت بتوقيت مكة المكرمة في السعودية.
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