مشاهدة مباراة الهلال والنصر يلا شوت بث مباشر اليوم في نهائي البطولة العربية

رفضت إدارة المسابقات في الدوري السعودي تأجيل مباراتي النصر والهلال في الجولة الأولى من البطولة والمقرر إقامتهما يوم الإثنين المقبل ضد الاتفاق وأبها على الترتيب.

وأشار تقرير آخر للصحيفة ذاتها أن إدارة الهلال تقدمت بطلب جديد لرابطة المحترفين السعودية، تطلب تأجيل مواجهة أبها في الجولة الأولى مستندة فيه على أن موعد المباراة يحين بعد 48 ساعة من نهائي البطولة وفقا للائحة. ويستهل الدوري السعودي موسمه الجديد الاستثنائي اليوم الجمعة بلقاء يجمع أهلي جدة مع الحزم. ووصل الهلال لنهائي البطولة العربية بعدما تخطى عقبة الشباب في نصف النهائي. فيما وصل النصر للنهائي بعدما فاز على الشرطة العراقي بهدف كريستيانو رونالدو.

القيمة التسويقية للهلال والنصر

ويتفوق الهلال على النصر بفارق أكثر من 10 ملايين يورو من حيث صراع القيمة التسوقية لكل فريق، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

وتبلغ القيمة التسويقية الإجمالية لنادى الهلال 163.40 مليون يورو، بينما تبلغ قيمة نادي النصر، إلى 152.98 مليون يورو.

ويعتبر الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش اللاعب الأغلى في قائمة الهلال بواقع 50 مليون يورو، ويليه البرتغالي روبن نيفيز بقيمة 40 مليون يورو، في حين يعد الإيفواري سيكو فوفانا الأغلى في صفوف النصر بـ32 مليون يورو، ويليه الثنائي الجديد المنضم هذا الصيف الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والسنغالي ساديو ماني، بقيمة 25 مليون يورو لكل منهما.

كانت لجنة الحكام في الاتحاد العربي لكرة القدم اختارت الحكم المغربى رضوان جيد ليدير المباراة النهائية، بينما ينتظر الفائز باللقب الحصول على 6 ملايين دولار، ويحصل الوصيف على 2.5 مليون دولار .

ترتيب هدافي البطولة العربية 2023

المركز الأول كريستيانو رونالدو "النصر" برصيد 4 أهداف. المركز الثاني طه ياسين الخنيسي "الكويت" برصيد 4 أهداف. المركز الثالث كريم بنزيما "الاتحاد" برصيد 3 أهداف. المركز الرابع عبد الغفور المهري "الاتحاد" برصيد 3 أهداف. المركز الخامس جواو بيدرو "الوحدة" برصيد 3 أهداف. المركز السادس بوباكار تراوري "الاتحاد المنستيري" برصيد 3 أهداف. المركز السابع إيفر بانيجا "الشباب" برصيد 3 أهداف. المركز الثامن أحمد سيد "زيزو" برصيد هدفين. المركز التاسع سيد "نيمار" برصيد هدفين. المركز العاشر إدريس المحيرصي "الاتحاد المنستيري" برصيد هدفين

هذا ويتم تجهيز ستاد الملك فهد الرياضي في الطائف لاستضافة الكلاسيكو السعودي والعربي المثير، حيث سيلتقي فريق النصر بقيادة المدرب لويس كاسترو مع فريق الهلال بقيادة المدرب جورجي جيسوس.

هذه المواجهة ستكون مشتعلة وتعد مباراة الحسم التي ستحدد بطل البطولة. فهل سيتمكن الزعيم من تحقيق الانتصار والتتويج باللقب؟ أم ستكون للعالمي كلمة أخرى في هذه القصة المثيرة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والنصر | من هنــــا

في مرحلة الدور نصف النهائي، تأهل النصر إلى المباراة النهائية بعد فوز صعب على الشرطة العراقي بهدف نظيف، وجاء هذا الهدف عن طريق ركلة جزاء سجلها القناص البرتغالي كريستيانو رونالدو.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والنصر | من هنــــا

بالمقابل، فاز الهلال بجدارة واستحقاق في مباراته أمام الشباب بنتيجة 3-1، حيث سجل محمد كنو ومالكوم وعبد الله الحمدان ثلاثية الفريق.

يتطلع كل من فريق الهلال وفريق النصر إلى الفوز والتتويج بلقب بطولة الأندية العربية. تمثل هذه المباراة فرصة للمتعة بمشاهدة أداء الفرق ومهارات اللاعبين، وتعزز الروح الرياضية وروح المنافسة بين الجماهير.