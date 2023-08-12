بث مباشر مباراة الموج الازرق ضد القاري يلا شوت: مشاهدة مباراة الهلال والنصر يلا شوت بث مباشر اليوم

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يترقب عشاق الساحرة المستديرة فى الوطن العربى قمة كروية سعودية من العيار الثقيل تجمع الهلال والنصر، فى السادسة مساء اليوم، السبت، باستاد "مدينة الملك فهد الرياضية"، على لقب البطولة العربية "كأس الملك سلمان للأندية 2023".

الهلال ضد النصر

ويخوض الهلال والنصر مواجهة اليوم وسط حضور جماهيري كبير، نظرًا للشعبية الجارفة لهما فى المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى المتابعة الكبيرة للنجوم البارزين مع الفريقين، وتحديدًا كريستيانو رونالدو وساديو ماني مع العالمي، وروبين نيفيز وسافيتش ومالكوم مع الزعيم.

من هو الهداف التاريخي لمباريات الهلال والنصر؟

ماجد عبد الله، أسطورة النصر، يتصدر قائمة هدافي ديربي الرياض برصيد 21 هدفًا، ويليه محمد السهلاوي، لاعب النصر السابق، برصيد 17 هدفًا. في المركز الثالث، يأتي محمد سعد العبدلي برصيد 16 هدفًا.

أما على جانب الهلال، فإن سامي الجابر يعتبر هداف الفريق في تاريخ مواجهات ديربي الرياض، حيث نجح في تسجيل 10 أهداف ضد النصر. يليه ياسر القحطاني بتسجيله تسعة أهداف.

هذه الأرقام تعكس الإسهام الكبير لهؤلاء اللاعبين الأساطير في تاريخ مواجهات الديربي الرياض، وتبرز تأثيرهم الكبير في النتائج والأهداف التي سجلوها في هذه المباريات المثيرة.

خيسوس وكاسترو وجهاً لوجه

ويسعى البرتغالى جورجي جيسوس، مدرب الهلال، للتتويج بلقبه الأول فى ولايته الثانية مع الزعيم، بعدما قاد الفريق خلفا للأرجنتيني رامون دياز، بينما يأمل البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر فى الفوز بأول ديربي له فى السعودية منذ توليه مهمة تدريب "العالمى".

ويستهدف كريستيانو رونالدو هو الآخر حصد أول بطولة مع النصر منذ انضمامه لصفوف الفريق، بالإضافة إلى الحصول على لقب الهداف، بعدما انفرد بقائمة الهدافين بالوصول إلى الهدف الرابع الذى سجله فى شباك الشرطة العراقى.

تاريخ مواجهات الهلال والنصر في ديربي الرياض

الدوري السعودي

تاريخيًا، تجتمع الهلال والنصر في مباريات الدوري السعودي بشكل متكرر، حيث تمت إقامة 116 مباراة بينهما. وتظهر الإحصاءات أن الهلال فاز في 42 مباراة، بينما فاز النصر في نفس العدد من المباريات.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والنصر | من هنــــا

وتم تحقيق التعادل في 32 مباراة. تعكس هذه الأرقام التنافسية القوية بين الفريقين العريقين في إطار البطولات المحلية، وتبرز شدة المنافسة والتوازن بينهما في الدوري السعودي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والنصر | من هنــــا

كافة البطولات

تاريخيًا، تواجه الهلال والنصر في ما مجموعه 172 مباراة في مختلف البطولات الرسمية. وفي هذه المواجهات، حقق الهلال الفوز في 67 مباراة، بينما فاز النصر في 60 مباراة، وانتهت 43 مباراة بالتعادل.

تبرز نتيجة الهلال بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في دوري المحترفين لموسم 2016-2017 كأكبر فوز له في مواجهات الديربي الرياض.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك سلمان للاندية؟

تتولى قناة الرياضية السعودية (SSC) مهمة نقل مباراة الهلال والنصر اليوم في نهائي بطولة العربية للأندية 2023. تُعد قناة الرياضية السعودية المصدر الوحيد لبث مباشر لجميع مباريات كأس الملك سلمان للأندية 2023، وذلك للمشجعين المشتركين في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة الأفريقية.

كما توفر القناة أيضًا متابعة بطولة العربية للأندية 2023 من خلال تطبيق شاهد نت. لذا، يمكن تنزيل تردد قناة SSC 1 لمشاهدة مباراة الهلال والنصر اليوم.

تردد قناة SSC 1 الناقلة لمباراة الهلال ضد النصر

تردد قناة SSC 1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12523 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 مشفرة القمر الصناعي: عرب سات التردد: 12418 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مشفرة

تشكيل الهلال ضد النصر

حراسة المرمى حبيب الواطيان. خط الدفاع سعود عبد الحميد - كوليبالي - علي البليهي - ياسر الشهري. خط الوسط محمد كنو - روبن نيفيز - ميشيال ديلجادو - سالم الدوسري. خط الهجوم مالكوم - سافيتش.

تشكيل النصر ضد الهلال