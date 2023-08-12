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تشكيل النصر لمواجهة الهلال في نهائي البطولة العربية بيراميدز يعلن التعاقد الرسمي مع محمود مرعى .. رسميًا مالكوم يقود هجوم الهلال أمام النصر في نهائي البطولة العربية
السبت 12 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بث مباشر مباراة الهلال ضد النصر تويتر: مشاهدة مباراة النصر والهلال بث مباشر اليوم يلا شوت

بث مباشر مباراة الهلال ضد النصر تويتر: مشاهدة مباراة النصر والهلال بث مباشر اليوم يلا شوت

مشاهدة مباراة النصر
مشاهدة مباراة النصر والهلال بث مباشر اليوم يلا شوت

فى خبر عادى فى الدوريات المحترمة التى تسعى للتطور، وغير عادى بالنسبة لنا هنا فى مصر بكل تأكيد، رفضت رابطة الدوري السعودي، طلب أندية النصر السعودى والهلال السعودى، بتاجيل مباريات لهم فى الجولة الاولى من بطولة الدورى السعودى.

حيث الهلال السعودى يلتقى نادى أبها السعودى .. والنصر يلتقى الاتفاق يوم الاثنين القادم، فى افتتاحية مشوار الاربع فرق فى بطولة الدورى السعودى الذى بدا اليوم.

الهلال والنصر على موعد اليوم السبت فى لقاء يجمعهم سوياً، فى نهائى البطولة العربية، عند السادسة مساءً، وطلبوا تاجيل مبارياتهم فى الجولة الاولى من الدورى السعودى.
ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك سلمان للاندية؟

تتولى قناة الرياضية السعودية (SSC) مهمة نقل مباراة الهلال والنصر اليوم في نهائي بطولة العربية للأندية 2023. تُعد قناة الرياضية السعودية المصدر الوحيد لبث مباشر لجميع مباريات كأس الملك سلمان للأندية 2023، وذلك للمشجعين المشتركين في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة الأفريقية. 

كما توفر القناة أيضًا متابعة بطولة العربية للأندية 2023 من خلال تطبيق شاهد نت. لذا، يمكن تنزيل تردد قناة SSC 1 لمشاهدة مباراة الهلال والنصر اليوم.

تردد قناة SSC 1 الناقلة لمباراة الهلال ضد النصر

تردد قناة SSC 1

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12523

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

مشفرة

القمر الصناعي: عرب سات

التردد:  12418

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

مشفرة

تشكيل الهلال ضد النصر

حراسة المرمىحبيب الواطيان.
خط الدفاعسعود عبد الحميد - كوليبالي - علي البليهي - ياسر الشهري.
خط الوسطمحمد كنو - روبن نيفيز - ميشيال ديلجادو - سالم الدوسري.
خط الهجوممالكوم - سافيتش.

تشكيل النصر ضد الهلال

حراسة المرمىنواف العقيدي.
خط الدفاعسلطان الغنام - علي لاجامي - عبدالله مادو- أليكس تيليس.
خط الوسطعبد الله الخبيري - مارسيلو بروزوفيتش - سيكو فوفانا.
خط الهجومساديو ماني - أندرسون تاليسكا - كريستيانو رونالدو.

ويسعى فريق النصر السعودي، بقيادة اللاعب البرتغالي الخبير كريستيانو رونالدو، للفوز بلقب بطولة الأندية العربية في كرة القدم، وذلك عندما يواجه الهلال في المباراة التي ستقام اليوم السبت على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الحوية. 

يعتبر الهلال منافسًا تقليديًا للنصر في العاصمة الرياض، وهو حامل لقب البطولة في الأعوام 1994 و1995. يهدف النصر إلى تحقيق لقبه الأول في هذه البطولة العربية وتكريم رونالدو بالفوز بها.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والنصر | من هنــــا

على الرغم من التحضيرات الشاقة للموسم الجديد من الدوري السعودي لكرة القدم الذي بدأ يوم الجمعة، حيث يشارك فيه 18 نادٍ للمرة الأولى بدلًا من 16 في الموسم الماضي، يسعى الفريقان للفوز بلقب معنوي. وفي هذا الموسم، يتمكن كل نادٍ من استخدام ثمانية لاعبين أجانب في تشكيلته.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والنصر | من هنــــا

الهلال ضد النصر.. ماذا يحدث في حالة التعادل؟

أكد الصحفي السعودي، حمد الصويلحي، أنه إذا انتهى الوقت الأصلي لمباراة الهلال والنصر في نهائي بطولة الأندية العربية 2023 "كأس الملك سلمان" بتعادل الفريقين، فسيتم إجراء أشواط إضافية.

إلا أن الرابطة هناك رفضت تاجيل هذه المباريات واكدت ان المباريات فى موعدها يوم الاثنين القادم.

وتبقى كلمة : ياريت كانوا هنا فى مصر كنا أجلنا المباريات دى لنهاية الموسم عادى .. انما النصر والهلال قدرهم انهم فى الدورى السعودى .. يستحملوا ويرضوا بقدرهم بقى..