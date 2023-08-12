وفاة الكاتب الصحفي حسين الرشيدي عن عمر يناهز 70 عامًا

رحل عن عالمنا ظهر اليوم السبت، الكاتب الصحفي الكبير والنقابي المعروف حسن الرشيدي، عن عُمر ناهز 70 عامًا.



وكتب الكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" :" فقدت الصحافة المصرية بعد ظهر اليوم، الكاتب الصحفي الكبير والنقابي المعروف الزميل والصديق العرير الاستاذ حسن الرشيدي.. رحم الله الفقيد العزيز واسكنه فسيح جناته ولاسرته ولنا جميعا الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وفاة الكاتب الصحفي حسين الرشيدي

والكاتب الصحفي حسين الرشيدي من مواليد 28-3-1953، وحصل علي بكالوريوس الإعلام بجامعه القاهرة عام 1977، وانضم لنقابةالصحفيين بجدول تحت التمرين في 28-9-1980 وانتقل الي جدول المشتغلين في 3-11-1981.





كما شغل العديد من المناصب بجريدة الجمهورية منها مدير التحرير كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التعاون عام 2005،وأسس جريدة المسائية - الأخبار المسائي - ، وانتخب بمجلس نقابة الصحفيين في الفترة من 1995 الي ١٩٩٩، كما انتخب بمجلس إدارةمؤسسة دارالتحرير أكثر من مرة.