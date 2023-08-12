إصابة سائق ومدير شركة في انقلاب سيارة نقل محملة مبيدات زراعية بأخميم

شهد الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج وقوع حادث إنقلاب سيارة نقل محملة بمبيدات زراعية على جانب الطريق بسبب إنفجار الإطارين الأمامي الأيمن والخلفي الأيسر نتج عنه إصابة قائد السيارة ومدير شركة مبيدات زراعية يقيمان بمركز ملوي بمحافظة المنيا بجروح بالرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجرى نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة أخميم بلاغًا بإنقلاب سيارة ومصابين بالطريق الصحراوي الشرقي / دائرة المركز .





إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة نقل قيادة "محمد . س . ع" 32 سنة سائق ومقيم دائرة مركز ملوي / المنيا محملة بمبيدات زراعية إختلت عجلة القيادة بيده نتيجة إنفجار الإطارين الأمامي الأيمن والخلفي الأيسر مما أدى لإنقلابها علي جانب الطريق .





نتج عن الحادث إصابة كل من :- قائد السيارة بجرح بالرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ومرافقه "مصطفى . ع . م" 50 سنة مدير شركة عباد الرحمن للمبيدات الزراعيه قطاع خاص – مالك الحمولة ومقيم بذات العنوان بجرح بالرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم .





تم نقل المصابان لمستشفى سوهاج الجامعي وبسؤال قائد السيارة والمصاب قررا بمضمون ما جاء بالفحص .





تم رفع آثار الحادث والتحفظ على السيارة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .