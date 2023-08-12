٩ ميداليات لسباحي سموحة في ثاني أيام بطولة الاسكندرية

نجح سباحو وسباحات نادي سموحة مواليد ٢٠٠٩ و ٢٠١٠ في تحقيق تسعة ميداليات متنوعة في اليوم الثاني لبطولة الاسكندرية والدلتا للسباحة المقامة حاليا بمجمع الدكتور أسماعيل فايد الاوليمبي لالعاب الماء بنادي سموحة وسط مشاركة رائعة من كل اندية الاسكندرية وغرب الدلتا.

ففي منافسات سباق ٥٠ متر ظهر ناشئات حصلت سباحة سموحة ليالي حسام الدين على الميدالية الذهبية ضمن منافسات مواليد ٢٠١٠ و حصلت السباحة فريدة احمد حسين على الميدالية الفضية في منافسات مواليد ٢٠٠٩ .

وفي منافسات سباق ٥٠ متر ظهر ناشئين حصل سباح سموحة احمد ياسر لطفي على الميدالية الفضية في منافسات مواليد ٢٠١٠ بينما حصد عمر احمد محمد الميدالية الذهبية في منافسات مواليد ٢٠٠٩ .

واحرزت سباحة سموحة تاليا تامر الميدالية البرونزية في سباق ١٠٠ متر صدر مواليد ٢٠١٠ بينما احرزت زينة محمد المركز الأول والميدالية الذهبية لنفس السباق مواليد ٢٠٠٩ .

وفي سباق ٨٠٠ متر حرة ناشئات جاءت سباحة سموحة هنا اسامة في المركز الثالث والميدالية البرونزية لمواليد ٢٠١٠ واحرز سباح سموحة يحيي محمد الميدالية البرونزية لنفس السباق مواليد ٢٠١٠ ناشئين و أحرز على عمرو ذو الفقار الميدالية البرونزية لمواليد ٢٠٠٩ .