محمود عباس يصل القاهرة غدًا للمشاركة في القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية

أعلن سفير دولة فلسطين بمصر دياب اللوح، أن السيد الرئيس محمود عباس، سيصل إلى جمهورية مصر العربية يوم غدٍ الأحد في زيارة رسمية تلبية لدعوة شقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية .

محمود عباس



وأكد السفير دياب اللوح أن لقاء قمة ثلاثية سيجمع السيد الرئيس محمود عباس مع شقيقيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في مدينة العلمين ، تجسيدًا للتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية ولتوحيد الرؤى بين القادة الثلاثة للتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية، وعملًا على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني و انجاز حقوقه الوطنية المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس،

وعبر السفير دياب اللوح عن شكره للشقيقة الكبرى مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستضافة هذه القمة ومساعيها المقدرة لدعم الشعب الفلسطيني، ونصرة قضيته العادلة على درب الحرية والاستقلال ، كما أعرب عن تقدير فلسطين قيادة وشعبا للجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة الملك دفاعا عن القدس ومقدساتها.