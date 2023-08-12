محمد عبد الرحمن: أتمنى مخذلش الجمهور والبطة الصفرا ينال إعجابهم ( خاص)

قال الفنان محمد عبدالرحمن، إن سبب مشاركته في فيلم البطه الصفرا وجود سيناريو جيد للدكتور محمود عزت، لافتا إلى أن شركة الإنتاج كانت متحمسة جدآ للعمل ومتعاونة بقدر كبير.

وأكد الفنان محمد عبدالرحمن، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أنه يمتنى أن ينال فيلم البطه الصفرا اعجاب الجمهور وأن لايكون خذلهم.

وتابع : “ أنه يجسد شخصية شاب في كلية آداب قيم علم نفس عقب حصوله على شهادة الدكتوراه تحدث العديد من المغامرات”.

وعن اختيار ابطال الفيلم، قال : “ لابد أن احرص على أختيار طاقم عمل أشعر بالراحه معه في العمل وهذا يعتبر تدخل للأصلح للعمل وليس لمجرد التدخل فقط”.

تفاصيل فيلم البطة الصفرا

ويشار إلى أن بلغت إيرادات فيلم البطه الصفرا، أمس الجمعة 219 ألف جنيه، ليتجاوز إجمالي إيرادات الفيلم نصف مليون جنيه خلال تلك الفترة.

وكان انتهى صناع فيلم “البطة الصفرا” من تسجيل ثلاث أغانٍ خاصة بالفيلم يتم طرحها كمواد دعائية للفيلم، بالإضافة لوجودها ضمن أحداثه.

الأغاني الثلاثة كلها من كلمات مصطفى البرنس، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني ربيع، وهندسة صوتية ماهر صلاح، وبأصوات النجوم عبد الباسط حمودة وأحمد أمين، وهو أحد ضيوف الشرف بالعمل، والأغنية الثالثة للمطرب الصاعد أحمد الخطيب.

ويذكر ان فيلم “البطة الصفرا”، بطولة كل من النجوم : 'النجوم محمد عبد الرحمن وغادة عادل، محمود حافظ وفرح الزاهد وإبرام سمير وحسن أبو الروس وأحمد طلعت.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حول رئيسة عصابة غادة عادل يتورط دكتور جامعي منغلق على نفسه بالسرقة مع العصابة محمد عبد الرحمن، توتا لدخول في العديد من الأزمات.