حماية المستهلك بالشرقية يشن حملات على الأسواق والمنشآت الغذائية

بالإشتراك مع الرقابة الإدارية والتموين والطب البيطري..

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، للجهود المبذولة من جهاز حماية المستهلك بالشرقية لتدعيم وحماية حقوق المواطنين ومواجهة الممارسات الإحتكارية بالأسواق وضبط السلع غير الصالحة للإستهلاك الأدمي من خلال شن الحملات المستمرة على الأسواق لضبط كافة المخالفات التي قد تضر بحقوق ومصلحة المواطن.

كلف المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك بتفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق، والحفاظ على حقوق المواطنين الإستهلاكية و التصدي لكافة صور الغش والإستغلال من خلال تفعيل مواد قانون حماية المستهلك رقم (181) لسنة 2018 .

وخلال شهر يوليو الماضي ..

قام جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية بشن عدة حملات رقابية على الأسواق والمخازن والمنشآت الغذائية و المطاعم ومحال بيع الأدوية البيطرية بمراكز ومدن المحافظة بالإشتراك مع هيئة الرقابة الإدارية و مديريتي التموين والطب البيطري و مباحث التموين و مديرية الصحة والعلاج الحر وإدارة التفتيش الصيدلي والرقابة الإدارية شئون البيئه أسفرت الجهود المبذولة عن ضبط الآتي..

في مجال الرقابة التموينية..

قام الجهاز بشن حملات لضبط الأسواق وأسفرت عن تحرير محاضر للمخالفين بياناتها كالتالي:

·تحرير محضر ضد سائق سيارة نصف نقل و ذلك لحيازته 12 شيكارة دقيق بلدي مدعم إستخراج 87.5 × 50 كجم محملة داخل السيارة لتوصيله إلى أحد المعالف الحيوانية.

·تحرير محضر ضد ا .م. ح، صاحب محل لبيع مستلزمات الحلويات والمخابز وذلك لبيع 10 شكائر دقيق فاخر 72 × 50 كجم مجهولة المصدر.

·تحرير محضر ضد صاحب مخزن اعلاف وسماد باسم ا. م. م، لحيازة سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 25 شيكارة خليط زوائد ردة خشنة في 40 كجم.

·تحرير محضر ضد صاحب محل بقالة باسم م. س. ا سمير احمد لحيازة سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على 35 قاروصة سجائر في باجمالى 700 علبة .

·تحرير محضر ضد صاحب محل بقالة باسم ا. ع .هـ، لحيازة سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 175 قاروصة في كل واحد 20 علبة بإجمالي 2150 علبة.

·تحرير محضر ضد صاحب مخزن سلع غذائية باسم ا. غ. ع، لحيازة سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 50 كرتونة شاى في 48 عبوة زنه 250جم.

·تحرير محضر ضد صاحب مدشة لتصنيع الاعلاف باسم ا. م .ر، لحيازة سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 200 شيكارة بوردة بلاط في 30 كجم.

·تحرير محضر ضد صاحب محل باسم م .ص. م، لحيازة سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 50 باكتة عصير في 27 عبوة.

·تحرير محضر ضد صاحب محل بقالة باسم هـ. ا .م، لبيع سجائر بازيد من السعر الرسمي، وتم ضبط 75 خرطوشو سجائر بإجمالي 150 علبة.

·حرير محضر ضد صاحب محل بقالة باسم ا .م .م، لبيع سجائر بازيد من السعر الرسمى وتم ضبط 150 خرطوشو سجائر بإجمالي 300 علبة.

·تحرير محضر ضد ش. م .ع، لبيع سجائر مجهولة المصدر، وتم التحفظ علي عدد 125 خرطوشه سجائر بإجمالي 250 علبة سجائر .

·تحرير محضر ضد ع .س. ا، لبيع سجائر مجهولة المصدر وتم ضبط 175 خرطوشة.

·تحرير محضر ضد صاحب مدشة لتصنيع الاعلاف باسم ا. م .ر، لحيازة سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 200 شيكارة بوردة بلاط في 30 كجم.

كما قام الجهاز بتحرير 85 محضر لمحلات تجارية، وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار و 59 محضر ضد محلات تجارية، و ذلك لبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمى و تحرير عدد 88 محضر ضد مطاعم وذلك لعدم وجود شهادة صحية.