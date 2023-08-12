إبرام سمير: فيلم البطه الصفرا يحتوي على جرعة كبيرة من الكوميديا (خاص)

أعرب الفنان إبرام سمير، عن سعادته بالمشاركة في بطولة فيلم البطه الصفرا، لافتا إلى أن العمل يحتوى على جرعة كبيرة من الكوميديا.

وأكد الفنان إبرام سمير، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أن السبب وراء مشاركته في فيلم البطه الصفرا وجود سيناريو جيد، واضاف أن هناك عدد كبير من نجوم الكوميديا بالعمل

تفاصيل فيلم البطة الصفرا

ويشار إلى أن بلغت إيرادات فيلم البطه الصفرا، أمس الجمعة 219 ألف جنيه، ليتجاوز إجمالي إيرادات الفيلم نصف مليون جنيه خلال تلك الفترة.

وكان انتهى صناع فيلم “البطة الصفرا” من تسجيل ثلاث أغانٍ خاصة بالفيلم يتم طرحها كمواد دعائية للفيلم، بالإضافة لوجودها ضمن أحداثه.

الأغاني الثلاثة كلها من كلمات مصطفى البرنس، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني ربيع، وهندسة صوتية ماهر صلاح، وبأصوات النجوم عبد الباسط حمودة وأحمد أمين، وهو أحد ضيوف الشرف بالعمل، والأغنية الثالثة للمطرب الصاعد أحمد الخطيب.

ويذكر ان فيلم “البطة الصفرا”، بطولة كل من النجوم : 'النجوم محمد عبد الرحمن وغادة عادل، محمود حافظ وفرح الزاهد وإبرام سمير وحسن أبو الروس وأحمد طلعت.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حول رئيسة عصابة غادة عادل يتورط دكتور جامعي منغلق على نفسه بالسرقة مع العصابة محمد عبد الرحمن، توتا لدخول في العديد من الأزمات.