ورشة تدريبية في قصر ثقافة ساحل سليم بأسيوط

تنفذ الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو بسيوني، وتحت إشراف الكاتب محمد نبيل، إقليم وسط الصعيد الثقافي، من خلال فرع ثقافة أسيوط، برئاسة ضياء مكاوي، توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، بتنظيم ورشة تدريبية في قصر ثقافة ساحل سليم.

تهدف الورشة إلى تدريب مجموعة من أغاني الأطفال الوطنية لكورال أطفال قصر ثقافة ساحل سليم، وذلك بإشراف المايسترو ياسر محمود. يتم تدريب الأطفال على عدة أغانٍ وطنية من بينها "صورة"، "يا حبيبتي يا مصر"، و"مصر تتحدث عن نفسها"، من خلال بروفات متكررة يتم عقدها في قصر الثقافة بشكل أسبوعي.

تأتي هذه الورشة في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الثقافة لتطوير ودعم الفنون والثقافة في مختلف أنحاء مصر. من المهم أن يحصل الأطفال على فرصة للتعلم والتدريب من خلال أنشطة ثقافية، تشجعهم على اكتشاف مواهبهم وتعزز حبهم للوطن.

هذه الورشة هي فرصة للأطفال لتعزيز مهاراتهم الموسيقية، وتطوير قدراتهم في الغناء والأداء البهلواني، بالإضافة إلى توسيع معرفتهم بالأغاني الشعبية والتراثية المصرية. تعتبر هذه الفعالية فرصة قيمة لتمكين الأطفال ودعم اندماجهم في المجتمع الثقافي والفني.

يُعد فرع ثقافة أسيوط جزءًا هامًا من إقليم وسط الصعيد الثقافي، حيث يتم تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع.

كورال أطفال قصر ثقافة ساحل سليم يقدم الأغاني الوطنية في بروفاته الاسبوعية

كورال أطفال قصر ثقافة ساحل سليم يقدم الأغاني الوطنية في بروفاته الاسبوعية

كورال أطفال قصر ثقافة ساحل سليم يقدم الأغاني الوطنية في بروفاته الاسبوعية

كورال أطفال قصر ثقافة ساحل سليم يقدم الأغاني الوطنية في بروفاته الاسبوعية

كورال أطفال قصر ثقافة ساحل سليم يقدم الأغاني الوطنية في بروفاته الاسبوعية

كورال أطفال قصر ثقافة ساحل سليم يقدم الأغاني الوطنية في بروفاته الاسبوعية

كورال أطفال قصر ثقافة ساحل سليم يقدم الأغاني الوطنية في بروفاته الاسبوعية

كورال أطفال قصر ثقافة ساحل سليم يقدم الأغاني الوطنية في بروفاته الاسبوعية

كورال أطفال قصر ثقافة ساحل سليم يقدم الأغاني الوطنية في بروفاته الاسبوعية

كورال أطفال قصر ثقافة ساحل سليم يقدم الأغاني الوطنية في بروفاته الاسبوعية

كورال أطفال قصر ثقافة ساحل سليم يقدم الأغاني الوطنية في بروفاته الاسبوعية

كورال أطفال قصر ثقافة ساحل سليم يقدم الأغاني الوطنية في بروفاته الاسبوعية

كورال أطفال قصر ثقافة ساحل سليم يقدم الأغاني الوطنية في بروفاته الاسبوعية