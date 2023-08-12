الشباب والرياضة بأسيوط تطلق فعاليات مبادرة "صيف شبابنا"

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بأسيوط إدارة البرلمان والتعليم المدني فعاليات مبادرة "صيف شبابنا" التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة.

انطلقت أولى فعاليات المبادرة من داخل مركز شباب ديروط، بمشاركة 100 طالب وطالبة من طلائع الهيئات الشبابية التابعة لإدارة ديروط.

استهل البرنامج بشرح نظري حول تاريخ الحياة النيابية في مصر، تلاه تعريف بالبرلمان وأهميته ووظائفه وقواعد العمل البرلماني ولجانه النوعية وأدوات الرقابة البرلمانية، وصفات وخصائص البرلماني الناجح.

تم تدريب الطلاب على نموذج محاكاة مجلس النواب من خلال أحد الكوادر البرلمانية بوزارة الشباب والرياضة.

بحضور 100طليع .. شباب ورياضة أسيوط تطلق فعاليات مبادرة صيف شبابنا