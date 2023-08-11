ميناء نويبع البحري ينعش حركة السياحة

شهد ميناء نويبع البحري التابع لهيئة موانئ البحر الأحمر تداول 1600 طن بضائع و 200 شاحنة، فضلا عن الرحلات المكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث بريدج ، ايلة وسينا التابعة لشركة الجسر العربي للملاحة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2150 راكبا بموانيها

وأعلن بيان صادر عن الهيئة تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 710 شاحنات و292 سيارة.

وشملت حركة الواردات 4500 طن بضائع ، 347 شاحنة و130 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع ، 363 شاحنة و162 سيارة .



ويستعد ميناء سفاجا لاستقبال العبارة امل ومغادرة ثلاث سفن وهي الحرية 2 ، بوسيدون اكسبريس و القاهرة ، بينما استقبل الميناء بالامس السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس