انعقاد الجمعية العمومية لمركز شباب أبو حمودى بقنا

انعقدت الجمعية العمومية بمركز شباب ابوحمودي التابع لإدارة شباب أبوتشت، شمال محافظة قنا، برئاسة مصطفي احمد حسين ابوجبل رئيسا للجنة العليا ومحمد عبدالرحيم وكيل المديرية للشباب، و عبد الله احمد منصور مديرعام إدارة الهئيات بالمديرية و رمضان شمروخ مدير الادارة القانونية بالمديرية ومصطفي الحرز معاون المديرية.

حيث تم تشكيل كامل لمجلس الادارة ومناقشة الحساب الختامي وتقرير مجلس الإدارة عن اعماله في السنة المنتهية ٣٠/٦/٢٠٢٣ ومشروع الميزانية للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ وجرى تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.

كما جرى مناقشة الاقتراحات المقدمة من الاعضاء حيث بدأت اللجنة بعمل محضر القفل، حيث بلغ عدد الاعضاء الذين لهم حق الحضور ٢٠٠ عضو وعدد الذين ادلوا باصواتهم ١٠٦، وتم عمل محضر تسليم وتسلم لمجلس الادارة عن دورته الجديدة ٢٠٢٧/٢٠٢٣ .

ياتي ذلك تحت رعاية الاستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا، ومصطفي احمد حسين مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، محمد عبدالرحيم وكيل المديرية للشباب، و أنور محمد صدقي ابوعايد مدير عام الادارة.

من ناحية أخرى يواصل دوري الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية في خماسي كرة القدم وتنس الطاولة ادارة شباب الوقف بمحافظة قنا فاعلياته.

وذلك تحت شعار دورى الشوارع والاحياء والساحات الشعبية في خماسي كرة القدم وتنس الطاولة على مستوى ادارة الوقف على ملعب مركز شباب المراشدة.

حيث أن دوري الاحياء الشعبية تنظمه وزارة الشباب والرياضة " الإدارة المركزية للتنمية الرياضية " الإدارة العامة للقاعدة الشعبية " بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بقنا للمرحلة السنية من مواليد ٢٠٠٦ حتي ٢٠١٠ خلال الفترة من ١ / ٧ حتي ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٣ في خماسي كرة القدم وتنس الطاولة.

يهدف دوري الاندية الصغيرة بالاحياء الشعبية يساهم بشكل كبير في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية علي مستوي المحافظة، من خلال المشاركة المجتمعية التي تتبناها وزارة الشباب والرياضة وفقا لاستراتيجيتها التي تساهم في ممارسة الرياضة لجميع المواطنين.