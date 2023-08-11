الزراعة ترد على المشككين: مشروع الصوب الزراعية يؤتي بثماره (فيديو)

قال المهندس محمود عطا، وكيل وزارة الزراعة لزراعة البساتين، إن مشروع الصوب الزراعية منتشر فى أنحاء مختلفة من الجمهورية، مشيرا إلى أن المشروع يؤتي بثماره وليس كما يردد المشككين.

قمنا بتطهير الوزارة من عناصر الإخوان

وأضاف وكيل وزارة الزراعة لزراعة البساتين، ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “أخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”،مساء اليوم أن الأخوان عينوا مندوب مبيعات مستشار للزراعة، معقبا: “قمنا بتطهير الوزارة من عناصر الإخوان”.

وتابع وكيل وزارة الزراعة لزراعة البساتين: “مصر لن تتعرض لأي أزمة في الأمن الغذائي ولدينا فائض من المحاصيل، وهناك العديد من المشككين الذين يحاولون النيل من المشروعات القومية، ويجب أن لا نسمح لهم بتنفيذ هذع المخططات”.