ضبط شخصين لقيامهما بترويج مخدرات قيمتها بـ50 مليون جنيه بالشر

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، شخصين"لأحدهما معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة الشرقية؛ لقيامهما بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى.

حصيلة تجارتهم ب50 مليون جنيه ..ضبط شخصين لقيامهم بترويج المخدرات بالشرقية

وكشفت التحقيقات محاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق قيامهما بـ (شراء العقارات والأراضى وشراء السيارات) فضلًا عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

مذبحة كفر غطاطي

كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل مذبحة كفر غطاطي مع المتهم، ، حيث تبين أن المتهم كان دائم الخلاف مع زوجته، التي تركت منزل الزوجية وانتقلت إلى منزل أسرتها، وطلبت من والدها الانفصال عنه، إلا أن الأخير رفض خوفًا على مستقبل بناتها.

المتهم اعترف خلال التحقيقات، بإدمانه لمخدر الاستروكس، وانه يوم الواقعة كان تحت تأثيرها لتدفعه نحو قتل زوجته وابنته وإصابة 4 من بناته، وهو ما أكدته تحريات فريق البحث الذي عثر على كمية من المخدر داخل الشقة محل الواقعة.

بداية الواقعة بلاغ لقسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة، يفيد قيام عامل خردة مقيم بدائرة القسم، له معلومات جنائية على قتل زوجته ربة منزل، وابنته 8 سنوات، وإصابة 4 من بناته، بجروح طعنية وذبحية، وهروبه من مكان الواقعة.

انتقل رجال مباحث الهرم لمكان الحادث، وتم التحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة، وباستكمال التحريات وبسؤال اثنين من بناته المصابات قررتا أن والدهما دائم تعاطي المواد المخدرة.

وباستكمال مناقشتهما كشفتا عن حدوث مشادة كلامية بينه وبين والدتهما تطورت إلى مشاجرة استخدم خلالها سلاحًا أبيض «سكين» وتعدى عليهن فأحدث الإصابات المشار إليها وحاول إضرام النيران بالمنزل.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم حال اختبائه بمسكن صديق له- مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية- له معلومات جنائية- تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على إثر خلافات زوجية، وبمواجهة الأخير أيّد أقوال الأول وأشار إلى علمه بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.