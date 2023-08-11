علقة ساخنة لـ«روبوت ديلفرى» فى أول تجربة لتوصيل الطلبات

تناقل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو «لروبوت ديلفرى» يقوم فيه الإنسان الآلى مصحوبًا بصندوق ذاتى بالمشى على أحد أرصفة مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية فى طريقه لتوصيل أحد الطلبات لمنزل أحد الزبائن، وقد تعرض الروبوت الى التحطيم والتخريب والسخرية والسرقة من الكثير من المارة من مختلف الأعمار والأصول، وعلق «كين كوناج» أحد رواد الأعمال على موقع «لينك إن» أن الفيديو المنقول من على موقع «تيك توك» إنما ينم على فشل تجربة استخدام مثل هذه الأجهزة على شكل «روبوت» أو رجل آلى فى عمليات التوصيل فى المدن الكبيرة والمزدحمة، مضيفًا أن مدنًا مثل نيويورك ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو وشيكاغو وغيرها لا يصلح استخدام «الروبوت» حرًا طليقًا بين المارة فى شوارعها لعدم ضمان ردود أفعالهم، وذلك من المفترض أن هذه المدن من أرقى المدن!