الجمعة 11/أغسطس/2023 - 09:03 م 8/11/2023 9:03:46 PM

كنت أنتوى الكتابة عن مهرجان العلمين الأول، لكن التغييرات التى جرت فى المواقع والصحف والقنوات المملوكة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لاقت ترحيبا كبيرا من الزملاء العاملين بهذه المؤسسات، وهذا ما لاحظته من تعليقات الزملاء على التعيينات على مواقع التواصل الاجتماعى وعلى مجموعات الصحفيين والإعلاميين.. وأعتقد أن الاختيار صادف أهله، ومن أجل هذا تم الترحيب به بصورة واسعة واتضح أنه تغيير مدروس بعناية؛

لذا وجب تقديم التهنئة للزملاء الذين تولوا هذه المناصب، من أعرفهم شخصيا ومن لا أعرفهم، وعلى رأسهم الزميل محمود مسلم والزميل أكرم القصاص والزميل أحمد الخطيب، والتهنئة ممتدة إلى الجميع لأنه ولأول مرة منذ تأسيس موقع وجريدة اليوم السابع على يد الزميل خالد صلاح تتولى رئاسة التحرير زميلة، وهى علا الشافعى، وهو اتجاه محمود فى الشركة أتمنى أن يمتد إلى الهيئة الوطنية للصحافة.

فالتغيير المدروس القائم على اختيار الكفاءات وأصحاب الدراية ومن لديهم رؤية يساعد فى إنجاح أى منظومة عكس الاختيار القائم على أهل الثقة، وعندما تحدثت مع الزملاء عن الزميلة علا الشافعى والزميل مصطفى عمار رئيس تحرير موقع وجريدة الوطن وجدت شبه إجماع على أنهما أهل خبرة وكفاءة ويستحقان المنصب وقادران على استكمال مسيرة من سبقهما، بل ويملكان مهارات التطوير.

إدارة الشركة المتحدة أعطت درسا مهما للكيانات الإعلامية الكبرى والصغرى فى مصر، فى طريقة اختيار من يقود المؤسسات الإعلامية، وهى مؤسسات تحتاج إلى أن يكون مديرها يملك موهبة الإدارة ومهنيا محنكا ومطلعا على جميع التطورات فى المهنة، وهناك صحف ومواقع إلكترونية سقطت فى الحضيض لأن من أدارها اعتقد أنه بنفاق من يملك قرار التعيين والطعن فى زملائه وتشويه سمعتهم وبالفهلوة يستطيع النجاح ولكن مع التجربة يسقط وتسقط معه الوسيلة الإعلامية وتحتاج إلى إصلاحها شهورا وسنوات طويلة، فالخبرة والإدارة والعلم أساس النجاح.

إدارة الشركة المتحدة أرادت أن تحافظ على نجاح قنواتها وصحفها ومواقعها؛ فاختارت قيادات شابة مع الحفاظ على القيادات السابقة صاحبة الخبرة، وأن يكون هناك امتداد للأجيال وأن يقدم القديم خبراته للجديد، وبالتالى يستمر النجاح.

فالتغيير هو سنة الحياة وقانون ربانى لهذه الحياة ويجب علينا احترامه، وأن نبادر لتطبيقه، وأن يكون أساس الحياة العملية، ليس فى الإعلام والصحافة فقط ولكن فى مناحى الحياة، فنحن نريد أن تكون هناك كوادر متتالية قادرة على الإدارة، وتكتسب الخبرات حتى لا تحدث فجوة يتلوها حالة من الفوضى والارتباك.

وأعود للحديث عن مهرجان العلمين وما فعلته المتحدة بتنظيمها مهرجانا عالميا أمر عظيم ورائع، وهو المهرجان الصيفى الأول والنجاح الذى حققه والأنشطة المصاحبة وضعت مدينه العلمين على الخريطة السياحية المصرية والعالمية، وأتمنى من الشركة أن تنظم مهرجانا شتويا فى الأقصر وأسوان حتى نعيد للسياحة الثقافية رونقها الذى كانت عليه فى نهاية السبعينيات، وهى قادرة على جلب أشهر الفنانين فى العالم لإقامة حفلات فنية فى معابد الأقصر والكرنك بالبر الغربى للمدينة وفى فيلة فى أسوان وحدائقها الغنية.

إمكانيات الشركة المتحدة والخبرة التى نالتها من تنظيم مهرجان العلمين قادرة على تكرارها في المدينتين العالميتين الأقصر وأسوان، فى شهر يناير وإجازة نصف العام الدراسى، أمنية واحد من أهل الأقصر أتمنى أن أراها قيد التنفيذ.