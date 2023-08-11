الأمم المتحدة تُعلن انتهاء أزمة ناقلة النفط صافر

قالت "الأمم المتحدة"، إن عملية سحب حمولة ناقلة النفط "صافر" الآيلة للغرق قبالة ميناء الحديدة اليمني الاستراتيجي في البحر الأحمر قد انتهت، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الجمعة.

وذكرت الأمم المتحدة في بيان لها أنه تم سحب أكثر من مليون برميل نفط من الناقلة "صافر" وبالتالي زوال الخطر الوشيك بحصول تسرب.

من جانبه، رحب الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش بالأنباء التي تفيد بأن نقل النفط من الناقلة "صافر" إلى سفينة الاستبدال اليمنية انتهى بأمان اليوم الجمعة، مجنبا المنطقة كارثة بيئية وإنسانية ضخمة محتملة.

الأزمة الأوكرانية

من ناحية أخرى، ذكر متحدث باسم الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أن وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، شاركت في الاجتماع المنعقد بجدة حول الأزمة الأوكرانية.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، خلال مؤتمر صحفي، إن "وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، شاركت في الاجتماع حول أوكرانيا المنعقد في السعودية يومي السبت والأحد، افتراضيا عبر التحاضر المرئي".

وفي وقت سابق للاجتماع، ذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين سيتابع الاجتماع في السعودية بشأن أوكرانيا، قائلا: "يبقى أن نرى ما هي الأهداف التي يتم تحديدها".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من جهتها، في تعليقها على الاجتماع، إن تحديد القرارات بشأن الأزمة الأوكرانية على المستوى السياسي دون مشاركة روسيا "عبثية وهراء"، لكن هناك "مجال كامل للإبداع" لمناقشتها.

أما وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، فقد أوضح في وقت سابق متحدثا عن الاجتماع في كوبنهاغن، أن الهدف الرئيسي لاجتماع آخر حول أوكرانيا "كان محاولة لإقناع ممثلي جنوب العالم إلى حد ما على الأقل بدعم "صيغة السلام" التي طرحها زيلينسكي، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق وغير واعد".