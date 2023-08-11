بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والحزم في الدوري السعودي | يلا شوت

يستضيف الأهلي السعودي نادي الحزم على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، في المباراة الافتتاحية للموسم الجديد من الدوري السعودي.

صعد الراقي إلى دوري روشن 2024 بعد أن حصد لقب دوري يلو، وجاء الحزم وصيفًا بفارق 4 نقاطٍ فقط، وذلك بالتساوي مع الأخدود وفارق 9 نقاط عن الرياض الذي أكمل عقد الرباعي المتأهل.

وفي هذ التقرير، نتعرف على موعد مباراة الأهلي والحزم في الجولة الأولى من الدوري السعودي 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وأكثر.

مشاهدة مباراة الأهلي والحزم في الدوري السعودي بث مباشر

عقب العودة لمنافسات دوري «روشن» للمحترفين من جديد، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحت قيادة المدرب الألماني ماتياس يايسله، لمواجهة فريق الحزم، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى والافتتاحية لمسابقة الدوري، والتي تقام على أرضية ستاد «الأمير عبد الله الفيصل».

وواصل الدوري السعودي للمحترفين «روشن»، خطف أنظار العالم أجمع، وذلك خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك عقب إبرام العديد من الصفقات القوية من الأسماء الرنانة في عالم كرة القدم العالمية، والتي لا يخطر على بال أحد أن تنضم تلك الأسماء العالمية إلى دوري عربي، وهو ما نجح فيه دوري روشن في الميركاتو الجاري.

ونجح فريق أهلي جدة السعودي الأهلي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، من التعاقد مع 5 صفقات رسمية، في الصيف الحالي حتى الآن، وهم: الحارس السنغالي إدوارد ميندي قادمًا من صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي، والساحر الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي السابق.

بالإضافة إلى التعاقد مع، الجناح الفرنسي آلان سان ماكسيمين، والمهاجم البرازيلي المميز فيرمينو قادماً من صفوف ليفربول الإنجليزي، وأخيراً التعاقد مع فرانك كيسي نجم وسط فريق برشلونة الإسباني.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي - مباراة الأهلي ضد الحزم

ستتمكنون من مشاهدة مباراة الأهلي والحزم بثًا مباشرًا حصريًا على قناة SSC Sports 1HD. فحقوق البث التلفزيوني لمباريات دوري روشن السعودي مملوكة حصريًا لمجموعة قنوات SSC الرياضية السعودية.

بالإضافة إلى ذلك، يُمكنكم مشاهدة المباراة بثًا مباشرًا عبر الإنترنت من خلال الاشتراك في خدمة شاهد VIP، حيث ستتمكنون من الوصول إلى بث المباراة عبر الإنترنت بمقابل مادي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي السعودي والحزم | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي السعودي والحزم | من هنــــا

يرجى ملاحظة أن التفاصيل المحددة حول البث التلفزيوني والبث عبر الإنترنت قد تخضع للتغيير، لذا يُفضل التحقق من المصادر المعتمدة قبل المباراة للحصول على معلومات دقيقة حول كيفية مشاهدتها.

يستعد فريق أهلي جدة السعودي لمواجهة الحزم اليوم، وتعتبر هذه المباراة بمثابة عودة قوية للفريق إلى دوري المحترفين السعودي بعد غيابه في الموسم الماضي حيث تراجع إلى دوري الدرجة الأولى.