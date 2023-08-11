بث مباشر مباراة الأهلي السعودي فيس بوك: مشاهدة مباراة الاهلي والحزم بث مباشر اليوم يلا شوت

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يلتقي مساء اليوم الجمعة، فريقي الأهلي والحزم، في الأسبوع: 1، من دوري روشن السعودي، على ملعب استاد الأمير عبدالله الفيصل، تحت درجة حرارة 37°C.

يدير اللقاء الحكم: خالد الطريس، ومساعد حكم: عمر الجمل، ومساعد حكم: هشام الرفاعي، وحكم رابع: أحمد الرميخاني، وحكم فار: شكري الحنفوش، ومساعد فار: علي العلي، مباراة ذهاب.

ويدخل أهلي جدة والحزم المباراة بطموح تحقيق انطلاقة مثالية، وحصد أول 3 نقاط في مشوار سيكون طويلا وحافلا بالتحديات بعد زيادة عدد الفرق إلى 18، وانضمام كوكبة من نجوم كرة القدم العالمية.

واستعد الأهلي السعودي بمعسكر خارجي في النمسا، وخاض خلاله العديد من المباريات الودية، كما عزز صفوفه بـ6 محترفين أجانب، وهم: السنغالي إدوارد ميندي والبرازيلي روبرتو فيرمينو والجزائري رياض محرز والفرنسي ألان سانت ماكسيمان، والإيفواري فرانك كيسيه، والبرازيلي روجير إيبانيز، إضافة الى إبرام صفقات محلية وأبرزها عبد الله عطيف، وسميحان النابت وفهد الرشيدي.

وتنطلق اليوم، الجمعة 11 أغسطس 2023، منافسات دوري روشن السعودي، وسط متابعة عالمية كبيرة للنسخة الجديدة المختلفة، خاصة في ظل دعم كثير من الفرق صفوفها بأبرز النجوم الذين وضعوا بصمات لا تنسى في الملاعب الأوروبية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي السعودي والحزم | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي السعودي والحزم | من هنــــا

ويستقبل فريق أهلي جدة نظيره الحزم، اليوم، الجمعة، في تمام التاسعة مساء، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وعاد الفريقان إلى دوري روشن بعد هبوطهما معا في الموسم الماضي، بعد أن يحسم الأهلي بطاقة الصعود قبل 4 جولات من ختام دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، ومن ثم يلحق به الحزم.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والحزم في الدوري السعودي 2024؟

أعلنت قنوات SSC استمرار نقل مباريات الدوري السعودي في موسم 2023-2024 عبر شاشة قنواتها.

ستكون المباريات متاحة مجانًا بتقنية SD، ولكن لمتابعة التغطية الشاملة لها ولمشاهدتها بتقنية HD، سيتعين في الاشتراك في إحدى باقات القناة.

وبالنسبة لمباراة الأهلي والحزم، ستُذاع عبر قناة SSC1 SD مجانًا (فقط من داخل السعودية)، وعبر قناة SSC1 HD باشتراك خاص.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والحزم

SSC1 HD

SSC1 SD

ما تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والحزم في الدوري السعودي 2024؟

قنوات SSC يمكن الوصول لها سواءً بتقنية SD أو HD من خلال القمر الصناعي عرب سات.

تردد قناة SSC على عرب سات

التردد: 12380

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3\4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الأهلي والحزم في الدوري السعودي 2024؟

يمكن متابعة مباراة الأهلي والحزم عبر الإنترنت مجانًا من خلال تطبيق "شاهد" وذلك للمتواجدين داخل السعودية، وسيكون اللقاء متاحًا بتقنية SD.

أما من خارجها أو لمشاهدة البث المباشر بتقنية HD، سيتعين الاشتراك في الباقة الرياضية من خدمة "شاهد VIP".