ملتقى شباب المصريين بالكويت يوضح مطالب المغتربين من وثيقة المعاش الدولارية

بعد الإعلان عنها..

علق هاني كمال، منسق ملتقى شباب المصريين بالكويت، على مشروع إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج، التي أعلنت عنها أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية بالأمس، قائلًا: " يجب على الدولة تبسيط الموضوع وتحقيق رغبات المصريين بالخارج فى نقاط وبنود محدده بهذا الشأن ومعاملتنا معامله اي موظف حكومي بالداخل بشكل مستقل".

وأشار “كمال” ، في تصريح خاص للوفد، إلى اهم النقاط المطلوبة في وثيقة معاش المصريين بالخارج، وهى: " وجود تطبيق سهل وسلس للاشتراك في تلك التأمين اللي الهدف منه الاساسي رغبه جميع المصريين في الخارج في الحصول على معاش طبيعى ويورث لتأمين معيشه كريمه للزوجات والابناء بعد العوده من رحلة غربه وشقاء وعناء وايضاً بعد الوفاة لا قدر الله".

وأوضح هاني كمال، منسق ملتقى شباب المصريين بالكويت، مطالب المصريين هناك من وثيقة المعاش المعلن عنها مؤخرا، وهى كالتالي:-

1- تطبيق سهل بخطوات واضحه وسلسه.

2- تسويق جيد للمشروع.

3- عمل شرائح تأمينيه حسب دخل وقدرة المواطن دون النظر لاوراق ثبوتيه فيما يخص راتبه وما الى ذلك .

4- اعتماد التأمين بجواز السفر وصورة الاقامه وتحديد مبلغ التأمين وشريحته حسب رغبه المواطن المغترب.

5- امكانيه شراء سنوات سابقه حسب ما يتهم تحديده من قبل الجهه المسئوله .

6- تحديد اليه ومده سنوات التأمين وطريقة صرفه فى كل مراحله سواء فاة او عجز او مرض او بلوغ سن معاش او عوده لارض الوطن لاي سبب من الاسباب.

وكانت قد أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج الأسبوع المقبل بعد مدة من الحديث عن هذه الوثيقة.

وتستعد مصر لإطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج، خلال مؤتمر سيعقد يوم الإثنين الموافق 14 أغسطس 2023.

وثيقة تأمين على المصريين العاملين والمقيمين بالخارج

وسبق وأطلقت مصر وثيقة تأمين على المصريين العاملين والمقيمين بالخارج بقسط سنوي 100 جنيه (6.4 دولار)، يمكن أن تغطي تكاليف نقل إعادة الجثمان حال الوفاة، أو صرف تعويضات للحوادث بمبالغ مالية محددة.

وثيقة تأمين رعاية المسافر

وطبقت مصر مطلع شهر يوليو 2020، وثيقة تأمين رعاية المسافر وتوفر الوثيقة تغطية وتوفير المساعدة الفورية لهم حال تعرض أي منهم لأي حادث عرضي أو مرض طارئ، من خلال تغطية جميع النفقات الطبية وتكاليف الإقامة بالمستشفيات حتى 30 ألف يورو أو ما يعادلها، على أن يتحمل الشخص الـ 100 يورو الأولى أو ما يعادلها.