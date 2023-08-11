أنشطة متنوعة ثقافية وفنية وأدبية بفرع ثقافة المنيا

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني في تقديم الكثير من الأنشطة الثقافية والفنية في الفروع الثقافية لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد.

يقوم فرع ثقافة المنيا برئاسة الدكتورة رانيا عليوة بتنظيم أنشطة ثقافية وفنية وأدبية عدة، إذ قدمت مكتبة نواي الثقافية مناقشة لكتاب بعنوان "عبدالرحمن بن عوف" تأليف فخري فايد، وقد قام بمناقشة الكتاب الأستاذ محمد جمال، بالإضافة إلى ذلك، نظمت مكتبة نواي الثقافية ورشة فنية في الرسم والتلوين قدمها أحمد محمد فتحي، بهدف تعزيز المواهب والمهارات الفنية لدى الشباب والنشء.

وأقام بيت ثقافة سمالوط محاضرة تثقيفية بعنوان "دور الأسرة وبناء الفكر في مواجهة الفكر المتطرف"، إذ قدمها الدكتور علاء نصر الدين، تهدف هذه المحاضرة إلى رفع الوعي بأهمية دور الأسرة في بناء الفكر السليم ومواجهة انتشار الفكر المتطرف.

تأتي هذه الأنشطة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة في تعزيز الثقافة والفن والأدب بين الشباب والنشء، بهدف تطوير المجتمع ونشر القيم الثقافية والفنية في المجتمع المصري.

أنشط متنوعة ثقافية وفنية وأدبية بفرع ثقافة المنيا

أنشط متنوعة ثقافية وفنية وأدبية بفرع ثقافة المنيا

أنشط متنوعة ثقافية وفنية وأدبية بفرع ثقافة المنيا

أنشط متنوعة ثقافية وفنية وأدبية بفرع ثقافة المنيا

أنشط متنوعة ثقافية وفنية وأدبية بفرع ثقافة المنيا

أنشط متنوعة ثقافية وفنية وأدبية بفرع ثقافة المنيا

أنشط متنوعة ثقافية وفنية وأدبية بفرع ثقافة المنيا

أنشط متنوعة ثقافية وفنية وأدبية بفرع ثقافة المنيا

أنشط متنوعة ثقافية وفنية وأدبية بفرع ثقافة المنيا

أنشط متنوعة ثقافية وفنية وأدبية بفرع ثقافة المنيا

أنشط متنوعة ثقافية وفنية وأدبية بفرع ثقافة المنيا

أنشط متنوعة ثقافية وفنية وأدبية بفرع ثقافة المنيا

أنشط متنوعة ثقافية وفنية وأدبية بفرع ثقافة المنيا

أنشط متنوعة ثقافية وفنية وأدبية بفرع ثقافة المنيا