اعتماد المخططات التفصيلية لـ 34 قرية بالوادي الجديد بالجريدة الرسمية

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اعتماد المخططات التفصيلية لعدد ٣٤ قرية على مستوى المحافظة، وقد تم نشر هذا القرار في جريدة الوقائع المصرية بعد اكتمال جميع الإجراءات اللازمة والموافقات الخاصة بالاعتماد.

وأشار الزملوط إلى أن المحافظة قد تمكنت من إنجاز المخططات التفصيلية لـ ٩٨ قرية حتى الآن، وأنه يتم العمل على استكمال إجراءات نشر قرارات بقية القرى في الجريدة الرسمية، وأكد أن هذه المخططات تعد جزءًا أساسيًا من خطط التنمية العمرانية الشاملة، وتتوافق مع الاشتراطات العمرانية العصرية.

ومن جهته، أعرب الزملوط عن سعادته بهذه الإنجازات التي تعكس التزام وحرص المحافظة على تطوير وتحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين في القرى كافة، كما أكد أن المخططات التفصيلية تهدف إلى تنظيم البنية التحتية للقرى بما يتناسب مع احتياجات السكان ويعزز جودة المعيشة والتنمية المستدامة في المنطقة.

وفي هذا السياق، أشار الزملوط إلى أن المحافظة تعمل بجد وتكثف جهودها لتسريع وإنجاز استكمال المخططات التفصيلية للقرى كافة في الوادي الجديد، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية واستغلال الإمكانات المتاحة كافة.

وفي الختام أعرب الزملوط عن أمله في أن تسهم المخططات التفصيلية في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير بيئة حضرية متكاملة وحديثة في القرى كافة بالوادي الجديد، وأن تكون خطوة مهمة نحو تحسين الحياة اليومية لأهالي المنطقة.