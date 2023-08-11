جلسة تدريبية لمنسقي الجودة بإدارتي القوصية وأبوتيج الصحية

نظمت إدارتا القوصية وأبوتيج الصحية بمحافظة أسيوط، جلسة تدريبية لمنسقي الجودة بالإدارات الصحية بهدف رفع قدراتهم في اتباع معايير الجودة ومراقبة ومتابعة الوحدات الصحية.

وتم تنظيم الجلسة بإشراف الدكتور عماد العطيفي، مدير إدارة الجودة بالمديرية، الذي يعتبر خبير في مجال إدارة الجودة ومراقبة الأداء في المجال الصحي.

تم توفير بيئة تفاعلية ومشاركة فعالة خلال الجلسة التدريبية، حيث قام أعضاء فريق الجودة بتوضيح المعايير المتبعة في الوحدات الصحية وشرح كيفية تطبيقها بشكل صحيح. تم تسليط الضوء على أهمية الجودة في تحسين الخدمات الصحية وتحقيق رضا المرضى.

تضمنت الجلسة تقديم نماذج عملية ودراسات حالة لوحدات صحية نموذجية، بهدف تسليط الضوء على أفضل الممارسات وتحفيز المشاركين على اتباعها، تم أيضًا مناقشة التحديات التي يواجهها منسقو الجودة ومشاركة الخبرات والحلول المبتكرة من أجل تحسين الأداء.

وكان للتدريب تأثير إيجابي على المشاركين حيث استفادوا من المعرفة والمهارات الجديدة التي تم تقديمها، تعد هذه الجلسة جزءًا من جهود وزارة الصحة لتعزيز ثقافة الجودة في المجال الصحي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة وتلبية احتياجات المرضى.

جلسة تدريبية لمنسقي الجودة بإدارتي القوصيه وأبوتيج الصحية

جلسة تدريبية لمنسقي الجودة بإدارتي القوصيه وأبوتيج الصحية

جلسة تدريبية لمنسقي الجودة بإدارتي القوصيه وأبوتيج الصحية

جلسة تدريبية لمنسقي الجودة بإدارتي القوصيه وأبوتيج الصحية

جلسة تدريبية لمنسقي الجودة بإدارتي القوصيه وأبوتيج الصحية

جلسة تدريبية لمنسقي الجودة بإدارتي القوصيه وأبوتيج الصحية

جلسة تدريبية لمنسقي الجودة بإدارتي القوصيه وأبوتيج الصحية