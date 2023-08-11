الهلال والنصر.. موعد كلاسيكو السعودية في نهائي البطولة العربية غدًا

يتقابل فريقا النصر والهلال، مساء غدا، فى نهائي سعودي يجمع الفريقين، على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية(الحوية).

موعد مباراة النصر والهلال في نهائي البطولة العربية

تنطلق مباراة النصر والهلال في نهائي المسابقة، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، يوم السبت المقبل 12 أغسطس الجاري.

و استطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادى النصر الفوز على نظيره الشرطة العراقي بنتيجة هدف دون رد، في اللقاء جمع الفريقين باستاد ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز.

و على الجانب الأخر، نجح فريق الكرة الأول بنادى الهلال فى حجز بطاقة التأهل إلى نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال بعد الفوز على حساب الشباب بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، ليضرب موعدا مع مواطنه النصر بالمباراة النهائية.