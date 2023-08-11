ضمن مبادرة 100 يوم صحة.. مستشفيات أسيوط تجري 48 عملية مجانية

أجرت مستشفيات الصحة بمحافظة أسيوط اليوم الجمعة 48 عملية جراحية بالمجان للمرضى غير القادرين وغير المنتفعين بنظام التأمين الصحي، وأجرت مستشفى ديروط المركزي بقيادة دكتور رمضان أحمد مدير مستشفى ديروط المركزي اليوم الجمعة 8 حالات عمليات جراحية مجانية تنوعت بين 3 حالات نساء وتوليد و3 حالات جراحة عامة و2 حالة أنف وآذن، وقام بإجراء تلك العمليات الفريق الطبي المكون من دكتور رمضان أحمد محمد استشاري الجراحة مدير المستشفى ودكتور محمد فوزي أحمد ودكتور أحمد رافت غانم ودكتور سامر ثابت أطباء قسم الجراحة بالمستشفى ودكتور محمود عبدالباسط الطبيب بقسم النساء والتوليد ودكتورة دعاء هاني حسن الطبيبة بقسم الأنف والآذن والحنجرة بمساعدة دكتور ياسر عبدالمالك ودكتور محمد عبد التواب أطباء التخدير بالمستشفى، ومعاونة أبطال الجيش الأبيض من هيئة التمريض أحمد عصام ومحمود محمد يوسف وحمدية عبدالله وعبير سيد احمد وحسام محمود ودينا علي ونعمة مصطفى وعواطف جمال.

فيما أجرت مستشفي الإيمان العام بمدينة أسيوط بقيادة دكتور محمد جمال أحمد مدير مستشفى الإيمان العام اليوم الجمعة 21 عملية جراحية تنوعت بين 9 عمليات جراحة عظام و10 عمليات جراحة و2 عملية قيصرية.

ومن الإيمان العام إلى مستشفى أسيوط العام بقيادة دكتور أمجد يونس مدير مستشفى أسيوط العام أجرت وحدة القسطرة بالمستشفى بقيادة دكتور علي جابر رئيس وحدة القسطرة عدد 9 حالات مرضية...

من جانبها أجرت مستشفى القوصية المركزى بقيادة دكتور وليد اليوم الجمعة عدد 6 عمليات تنوعت بين 5 عمليات أنف وآذن وعملية واحدة جراحة مسالك بواسطة فريق العمل بمستشفى القوصية المركزي المكون من دكتور كمال عنتر جراحة مسالك ودكتور محبوب مايز تخدير ودكتورة رانيا نبيل جراحة أنف وآذن ودكتورة كرستين فرج جراحة أنف وآذن بمعاونة فريق التمريض مس أميمة صلاح ومس سمر محمد ومس زينب عبد الجواد..

بينما أجرت مستشفى منفلوط للصحة الإنجابية بقيادة دكتور إيهاب حكم مدير مستشفى الصحة الإنجابية 3 حالات ولادة قيصرية بواسطة دكتور شحاتة عثمان الطبيب ومعاونة دكتور محمد كمال طبيب تخدير بالمستشفى.

وفي مستشفى ساحل سليم المركزي بقيادة دكتور أيمن نعيم مدير مستشفى ساحل سليم المركزي تم إجراء عملية تفريغ بواسطة دكتور أندرو لبان رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى ساحل سليم المركزي ..

جاء ذلك فى إطار الجهود المبذولة من مديرية الصحة بأسيوط بقيادة الأستاذ الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة والأطقم الطبية للنهوض بصحة المجتمع الأسيوطي وتقديم كل الخدمات الممكنة لمساعدة المواطنين، خصوصًا ممن لا يتمتعون بنظام التأمين الصحي وغير القادرين على تكاليف العلاج وذلك لتسهيل حصولهم على الخدمات الطبية.

من جانبه أكد الأستاذ الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أن القطاع الصحي يولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير كل سبل الرعاية الصحية للمرضى والمترددين على المنشآت الصحية بمحافظة أسيوط، خصوصًا غير القادرين على تكاليف العلاج وغير المنتفعين بنظام التأمين الصحي ومن هذا المنطلق تقوم الكثير من مستشفيات أسيوط بإجراء العمليات المجانية غير القادرين كل يوم جمعة...

موجهاً الشكر والتقدير للأطقم الطبية والفنية وإدارة المستشفيات على الجهود المبذولة في خدمة المرضى...

من جانبه أرسل المعتصم بالله السيوطي مدير الإعلام بصحة اسيوط نائب مدير إدارة المتابعة برسالة إلي جموع المواطنين بمراعاة أخذ المعلومات والبيانات الصحيحة من مصادرها الرسمية وتوخي الحذر ممن يقومون بنشر معلومات مغلوطة وليس لها أي أساس من الحقيقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ممن يحرضون على نشر الفوضى والبلبلة ويزرعون بعض المندسين لنشر السموم والأفكار المغلوطة لتشوية الحقائق ...

وأكد السيوطي أن الدولة المصرية تسعى طيلة الفترة السابقة لمحاربة تلك الشائعات بطرق ووسائل مختلفة، ومنها إنشاء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والذي يواصل جهوده في نفي الشائعات أول بأول..

وأوضح مدير الإعلام بصحة أسيوط أن الشائعات ظاهرة اجتماعية ينبغي الالتفات إليها ودراستها لما لها من تأثير على المجتمعات سواء كان إيجابيًا أو سلبيًا واستخدام أطراف خارجية لهذه الظاهرة في بث الكثير من الشائعات التي تؤدي إلى تهديد استقرار الدول.. وقد تزايدت أهمية دراسة الشائعات ووضع برامج وسياسات لمواجهتها في القرن الحادي والعشرين مع انتشار وسائل الاتصال الحديثة وعصر المعلومات حيث توجد الكثير من مصادر المعلومات الصحيحة والمغلوطة، وذلك لوضع سياسات لمواجهتها بالسبل التي تحقق الاستقرار.

مستشفيات اسيوط تجري الجمعة 48 عملية مجانية ضمن مبادرة 100 يوم صحة

مستشفيات اسيوط تجري الجمعة 48 عملية مجانية ضمن مبادرة 100 يوم صحة

مستشفيات اسيوط تجري الجمعة 48 عملية مجانية ضمن مبادرة 100 يوم صحة

مستشفيات اسيوط تجري الجمعة 48 عملية مجانية ضمن مبادرة 100 يوم صحة

مستشفيات اسيوط تجري الجمعة 48 عملية مجانية ضمن مبادرة 100 يوم صحة

مستشفيات اسيوط تجري الجمعة 48 عملية مجانية ضمن مبادرة 100 يوم صحة