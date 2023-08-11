مشاهدة مباراة الأهلي والحزم بث مباشر اليوم يلا شوت

بث مباشر مباراة الأهلي السعودي تويتر: مشاهدة مباراة الأهلي والحزم بث مباشر اليوم يلا شوت ، في مواجهة مثيرة تنطلق اليوم، السبت 11 أغسطس، مباريات الموسم الجديد 2023/2024 من دوري روشن السعودي، حيث يلتقي فريقا الأهلي والحزم في الجولة الأولى. ستقام المباراة على ملعب استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ومن المتوقع أن يشهد اللقاء حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

يعود الأهلي إلى الدوري السعودي بعد موسم قضاه في دوري يلو، وقد قام النادي بتدعيم صفوفه بعدد كبير من الصفقات الكبرى. تم التعاقد مع 6 لاعبين من طراز عالمي، وأبرزهم النجم الجزائري رياض محرز. الصفقات الأخرى التي أبرمها الأهلي تشمل قلب الدفاع البرازيلي روجير إيبانيز والإيفواري فرانك كيسي القادم من برشلونة. تلك الصفقات تعززت بقدوم لاعبين آخرين مميزين للنادي مثل كريم بنزيما وروبرتو فيرمينو وإدوارد ميندي، الذين سيعززون الفريق بقوة ومهارة.

رغم أن أداء الأهلي في المباريات الودية لم يكن مطمئنًا بعض الشيء، إلا أن الأمل يحدو جماهير الفريق بأن يتمكن المدرب الألماني مارسيل يايسله من تغيير الدفة مع بداية المباريات الرسمية ، ويعتبر يايسله مدربًا ذو خبرة وقدرة تكتيكية عالية، ويتمتع بسجل حافل في تحقيق البطولات مع أندية أخرى. سيكون عليه توجيه اللاعبين وتحفيزهم لتحقيق أداء قوي والفوز في مباراة الافتتاح.

من جانبها، تسعى فرقة الحزم لبدء الموسم بقوة وتحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة الأهلي. بعد صعودها إلى دوري روشن، يسعى الحزم للمحافظة على مكانتها والتأقلم مع مستوى المنافسة في الدوري السعودي. قد يتمكن الحزم من تقديم مفاجأة في المباراة وإثبات أنها قادرة على التنافس مع الفرق الكبرى.

مشاهدة مباراة الأهلي والحزم بث مباشر

من المتوقع أن يكون الملعب ممتلئًا بالجماهير العاشقة للكرة السعودية، وستكون الأجواء مشحونة بالحماس والتشجيع من الجماهير الحاضرة. سيكون للأهلي الدور الأكبر في استغلال هذا الدعم الجماهيري وتحقيق نتيجة إيجابية في مباراته الأولى.

بالنسبة لجماهير الكرة السعودية وعشاق الأهلي والحزم، يبحث الكثيرون عن معلومات حول موعد المباراة والقنوات الناقلة المجانية لها. يجب الأخذ في الاعتبار أن هذه المعلومات قد تتغير، ومن الأفضل التحقق من المصادر الرسمية لمعرفة التفاصيل الدقيقة.

من الواضح أن مباراة الأهلي والحزم ستكون بداية مثيرة للموسم الجديد من دوري روشن السعودي. ستشهد المباراة الاستعراض الأول لصفقات الأهلي الجديدة والتي تأمل الجماهير أن تقدم أداءً قويًا وتساهم في تحقيق الفوز. بالمقابل، سيحاول فريق الحزم إثبات نفسه والظهور بأداء مميز للتأكيد على قدرته على المنافسة في الدوري.

بالتأكيد، ستكون متابعة هذه المباراة مثيرة ومشوقة لعشاق الكرة السعودية، وسيكون لها تأثير كبير على السباق على لقب دوري روشن هذا الموسم. نتمنى للفريقين حظًا موفقًا، ونترقب بشوق انطلاقة الموسم الجديد وما ستسفر عنه المباريات القادمة.

موعد مباراة الاهلي والحزم اليوم

وسيكون وقت موعد مباراة الاهلي والحزم اليوم الجمعة 11 اغسطس 2023 م على الساعة 18.00 مساءا بتوقيت جرينيتش يعني الساعة 21.00 مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية ، الساعة 22.00 مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والحزم

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والحزم اليوم

أما القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والحزم اليوم فستكون اس اس سي سبورت 1 اتش دي واس اس سي سبورت 1 اس دي واس اس سي سبورت 5 اتش دي واس اس سي سبورت 5 اس دي بتعليق فهد العتيبي.

SSC1 SD

SSC1 HD

SSC5 SD

SSC5 HD

طاقم حكام مباراة الأهلي والحزم في الدوري السعودي

الحكم: خالد الطريس

مساعد حكم: عمر الجمل

مساعد حكم: هشام الرفاعي

حكم رابع: أحمد الرميخاني

حكم فار: شكري الحنفوش

مساعد فار: علي العلي

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